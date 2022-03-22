去年售屋達180億元的高雄在地天玉集團，1年前斥資8.2億元，以每坪55萬元價格，買進大連貨運位於楠梓交流道附近的1,489坪「住五」危老建物和土地，22日動土興建528戶住宅大樓，這也是高雄近期成功推動的危老都更動工建案。

天玉集團位於國道一號楠梓交流道附近的1,489坪基地，22日舉辦「天大五期」大樓建案的動土典禮，土銀董事長謝娟娟、副總經理曾學智、天玉集團董事長黃學藤、旗下龍騰建設總經理黃勁嘉、執行長黃文柔等人主持。

土銀董事長謝娟娟致詞指出，天玉集團今年進入成立25年，是土銀長期的合作夥伴，25年來，天玉集團有許多創新的改變，但，興建投資優質房子的承諾不變，去年創下180億元的建案銷售佳績，證明市場對天玉集團的肯定，天玉集團已經啟動第二代接班計劃，更值得期待。

謝娟娟表示，天玉集團買下中連貨運位於南來北往的大連貨運倉庫舊址，對面就是楠陽國小、又緊鄰國道一號高速公路，未來推出之後，肯定熱賣。

她說，別看天玉集團董事長黃學藤「粗枝大條，卻是宅心仁厚」，因為，黃學藤回饋社會，創設基金會，專門扶助弱勢，也協助政府救災。

天玉集團董事長黃學藤指出，「天大五期」基地，使用分區屬於「住五」，是危老建物和土地，當初以每坪約55萬元的價位買進，「現在，土地大概一坪100萬元了」。

天玉集團旗下龍騰建設總經理黃勁嘉表示，這是天玉集團配合政策，美化市容景觀、重視居住安全的第三場危老都更建案，也是成立25年的天玉集團，近10年來再度回到楠梓推案。

黃勁嘉指出，天玉集團過去在楠梓土庫已推出「天下第一國」、「天御」、以及「天璽」等3個建案，此次推出「天大五期」，主要就是看上這裡的交通便利性、以及坐擁楠陽國小第一排的永久綠地第一排。

龍騰建設執行長黃文柔表示，「天大五期」大樓建案，共有528戶，仍以2房和3房為主，由於缺工、缺料等問題未解，因此，預估要到2027年才能完工，該案目前尚未有銷售計劃，可能完工之後再進場，不會預售。