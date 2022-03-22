教育部為鼓勵新住民家庭參與親子共讀共學，委請嘉義大學研編新住民家庭母語教材，以「母語學習」、「親子共讀」、「文化傳承」的主軸目標，歷時5年，共計完成3套每套10本、總計30本涵蓋越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、緬甸、柬埔寨、泰國等7國語言的新住民語家庭母語教材。

據內政部移民署統計資料，至今年1月底，國內新住民人數已超過57萬人，來自東南亞各國及其他國家的新住民已經是台灣社會的重要成員。

教育部今天辦理母語教材研編與推廣計畫成果發表會，終身教育司司長李毓娟表示，自106年即辦理「新住民家庭母語教材研編與推廣計畫」，規畫於學齡前階段，透過以母語教材與活動的設計，加深語言學習的趣味性，讓新住民家庭有機會及教導孩子說家鄉的語言。

計畫主持人、嘉義大學幼兒教育學系教授葉郁菁指出，3套母語教材中，第1套教材主要以生活化的對話為主；第2套更加深教材內容，並參照幼兒園教保活動課程大綱的6大領域進行編輯；第3套教材所選用故事則包含人際關係、獨立自主、想像創造、關懷和家庭生活等五項主題，逐步加深語彙、故事內容篇幅，期擴展新住民子女的文化理解和認同。

葉郁菁表示，她進行科技部研究計畫對新住民子女的長期追蹤調查中也發現，新住民家長若以不熟悉的中文與子女對話，不僅語句短且詞彙多樣性也不足，反而會限制了孩子的語言詞彙發展。因此，她鼓勵新住民家長使用自己熟悉的新住民語和子女互動，以提升孩子語言理解和表達能力。

教育部表示，本計畫教材適合親子共讀的年齡從幼兒園到國小二年級學童，每本教材都有親子遊戲或對話互動設計，新住民家長在閱讀母語教材時，也可以同時學習中文。另外，配合教材學習，也開發了線上雙語有聲電子書、線上詞彙遊戲等，讓學習更富趣味性。