新竹57歲劉姓婦人，如廁時斷斷續續出現血尿有半個月，到竹北市東元綜合醫院求診，泌尿外科主任黃賢祥用軟式內視鏡探查，發現2x2公分的惡性腫瘤卡在左側腎臟上方，檢查確診為「腎臟癌第三期」，經過「腹腔鏡手術」切除長出惡瘤的腎臟及輸尿管，及早遏止癌細胞擴散，劉婦術後4天出院，恢復良好。

黃賢祥表示，腎臟癌就像是「隱形殺手」，為了正確診斷，劉婦手術前利用軟式內視鏡，經由膀胱、輸尿管、到達腎臟探查，發現腫瘤附近正在出血。

確定病因後，經由「腹腔鏡」切除左側腎臟，將器官剖開來發現，腎臟已經被癌細胞侵犯到腎外圍，確診為腎臟癌第三期。

因劉婦屬於「腎臟內皮癌」，如果只切除部分器官，腫瘤細胞殘餘碎片可能掉到輸尿管，導致癌細胞的再復發，因此必須連同左側輸尿管一併切除乾淨，才能免於後患。

黃賢祥並說，目前腎臟癌最好的治療方法是手術切除，傳統剖腹手術會在腹部或腰側開約15公分的傷口，或是上下各1個傷口，才能把腎臟和輸尿管切除取出，傷口較大，恢復期長。

新式的「腹腔鏡手術」只要在病人腹部開取3個小傷口，將腹腔鏡伸入腹腔內切除腎臟，傷口較小，恢復相對快，免受過多的皮肉痛，又能達到手術目標， 一般在第一到三期手術成功後，大多能有效控制病情。

黃賢祥指出，癌細胞就像火山，微血管不定時會爆開流血，導致血尿可能是斷斷續續，讓病人誤以為康復了，因「無痛性血尿」不會痛，容易使病人拖延治療，導致癌症悄悄病變不自知，再拖可能演變成腎臟癌末期。

黃賢祥提醒經常性接觸重金屬、抽菸族群、家族遺傳泌尿上皮癌病史及有腎臟癌病史的患者，應該每3到6個月做一次超音波檢查和斷層檢查追蹤，防癌再敲門，才能長久保健康。