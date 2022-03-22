大地酒店大眾風呂雪景。（大地酒店提供）

大地酒店月兒彎彎涮涮鍋。（大地酒店提供）

大地酒店光陰部落藏書閣。（大地酒店提供）

大地酒店奇岩一號美食。（大地酒店提供）

大地酒店尊寵愛馬沐浴仕備品。（大地酒店提供）

大地酒店環遊世界下午茶。（大地酒店提供）

喜迎大地酒店7周年，業者也推出「住1晚送1晚」 活動優惠下殺49折起。

大地酒店慶7周年即日起至4月30日推出「從心旅行 預約下次的旅程」住房專案，入住即贈送7到8月暑假旺季住宿券，提前約定下一趟旅程，同步可品嚐喜歡西餐廳最新推出的「環遊世界雙人下午茶」；「從心旅行Lucky 7 Celebration」住房專案則從即日起至4月30日，同行者入住第2間享7折優惠，第3間再打7折，即49折，鼓勵消費者住越多省越多，除了有尊寵美人湯行程，飯店備品也特別選用奢華愛馬仕沐浴備品。

此外，大地酒店館內3間餐廳共襄盛舉，推出下午茶打卡即贈氣泡酒、消費滿額贈好禮以及第2份套餐半價等多重優惠，以人造雪景聞名全台的大眾風呂，則推出同行第2位38折的優惠。

大地酒店「環遊世界下午茶」，集結了亞洲、美洲、歐洲等世界各國的特色鹹甜點及飲品，讓人彷彿置身國外，奇岩一號中餐廳則推出振興券滿額5000元即贈價值1200元紅酒活動，月兒彎彎涮涮鍋除了同樣也有振興券滿額送紅酒，另外加碼再推出套餐第2套半價的超值優惠方案，活動詳情可電洽02-55518888 轉預約中心。

＊喝酒不開車，飲酒過量有害身心