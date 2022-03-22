玉里鎮長蔡秋龍任內期間，勤走基層，獲不少鎮民支持，怎料首任未滿即涉貪污遭法院裁定羈押，恐已對其連任之路產生巨大衝擊。（資料照）

國民黨籍花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍9日因涉貪遭羈押後，即被花蓮縣政府停職，鎮長一職則由立法委員傅崐萁服務處花蓮執行長江東成代理，並在今天宣誓上任。江表示，代理期間，將逐一檢視公所目前的建設案與補助案，積極推展停滯的鎮政，並以為民服務為優先，聽取鎮民的想法與意見。

蔡秋龍於2018至2019年期間，涉嫌以借款等名義，與得標玉里鎮公所公共工程的多家廠商，有不正常的金流往來，累計金額高達上千萬，涉犯貪污治罪條例藉勢藉端勒贖罪、收受賄賂罪、圖利罪等，檢調8日兵分多路搜索，漏夜偵訊11人，認為蔡與鎮公所林姓技士、李姓清潔隊員等3人，犯罪嫌疑重大且有勾串共犯及證人之虞，隔天向花蓮地院聲請羈押獲准。

由於蔡秋龍鎮長的職務在羈押當天即被縣府停職，鎮長一職空缺13天後，縣府昨派江東成接任代理代理鎮長，並在今天宣誓上任。江說，昨臨危受命接任代理鎮長，任內期間將推動停滯的鎮政，並逐一檢視公所的建設案、補助案等，釐清鎮公所人力調配的問題，並以為民服務為優先，積極傾聽鎮民的需求。

今年63歲的江東成，在警界服務30多年退休，從基層員警直到副局長時多在花蓮服務，2018年底被花蓮縣長徐榛蔚延纜進入縣府服務，先後擔任地政處長、民政處長，去年7月轉任立委傅崐萁花蓮服務處執行長。

至於蔡秋龍羈押期滿是否能回鍋鎮公所，縣政府民政處副處長李葳指出，若蔡秋龍羈押期滿且未被法院延押，仍可申請復職，若在12月25日任期結束前遭法院判刑確定，縣府即會依地方制度法將其解職。

蔡秋龍2018年當選玉里鎮長後，勤走基層，獲不少鎮民支持，怎料首任未滿即涉貪污遭法院裁定羈押，儘管目前尚未被法院判刑確定，恐已對其連任之路產生巨大衝擊。