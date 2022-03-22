凌群(2453)智慧零售解決方案2021年邁出第一步，為家樂福打造符合「智慧零售4.0」全通路整合解決方案，今年持續鎖定中型零售量販通路、電視購物業者，擴展智慧零售業務。凌群也在今天智慧城市展展出智慧零售等七大主題，包括：智慧型服務機器人、智慧零售、智慧醫療(智慧病房)、元宇宙、智慧安全、智慧安防及數位轉型等。

智慧零售方面，展出內容除整合AI及物聯網全新購物模式的「智慧貨架」外，及整合訂單、金流、物流的智慧零售解決方案，透過B2B2C模式電子商務系統，打造符合「智慧零售4.0」全通路整合解決方案，去年也成功為家樂福建置完成線上線下全通路整合。

此外，凌群進一步與微拓科技合作，結合客戶數據平台(CDP)、自動化行銷(MA)與商業智慧(BI)，即時偵測消費者當下的使用行為，透過數據整合及分析，提供消費者最即時的需求及購物體驗。

智慧醫療方面，結合AI及物聯網技術與醫療型服務機器人之「凌群智慧病房解決方案」，將病人照護需求主動即時通知照護團隊並迅速掌握及處理病人問題。同時展出不需穿戴的非接觸性監測呼吸心跳裝置及即時監測SpO2 血氧濃度、體溫、心率、呼吸頻率、眼睛鞏膜顏色設備。

元宇宙是透過物聯網、AI人工智慧、數位分身等工具整合虛實世界，一旦實現，當戴上AR(擴增實境)眼鏡、VR頭盔或滑手機即可即時操作遠方工具，優化真實世界。凌群也積極投入元宇宙布局，展出凌群自有產品「NETCenter網路監控管理中心」、「Diamond Guard智慧型資安整合服務平台」及「VIAMaster AI人工智慧影像分析專家平台」。

此外，智慧型服務機器人Ayuda、防疫守門員Ayuda Cute也在本次的展出行列，Ayuda協助企業搶攻無接觸商機，服務領域涵蓋警政、醫療、零售、金融、教育，已成功外銷至日本。防疫守門員Ayuda Cute則可用於量測體溫、戴口罩偵測，打卡、紀錄體溫口罩資料等。