大陸女星楊紫以精湛演技為觀眾熟知，她一路拍戲合作無數男神，被譽為男神收割機，怎料近年來與她合作過的男星吳亦凡和鄧倫都被爆出驚天醜聞，兩人的下場都是被官方封殺。男星吳亦凡2021年遭知名網紅都美竹爆料酒後性侵未成年等桃色風波，經大陸警方查實，遭到收押，而他拍攝的電視劇《青簪行》因此不能播出，期間耗費大量人力物力，讓其他演員的粉絲大感可惜。近日卻有群演提到楊紫已經來到片場要重拍《青簪行》，讓許多粉絲訝異。

男星吳亦凡在去年（2021年）遭到網紅都美竹指控，說吳亦凡性侵過未成年的自己，同時利用相同手法染指多位未成年少女，此番話一出在網路上引起軒然大波。男星吳亦凡當時透過經紀公司發出聲明，表示自己並沒有做過這樣的事情，如果有做過他會自己去警局自首。言論一發酵，許多表示自己曾被吳亦凡侵害過的受害者將證據交給警方，警方在查證後將吳亦凡逮捕，讓此事件有了實質性的反轉。而吳亦凡本人也在大陸社群平台中被封殺，出演作品因此受到影響。

在事件發生之前，吳亦凡與楊紫的「番位」之爭曾驚動官媒，勸戒兩方粉絲不要在網路上吵架爭吵，怎料殺青後吳亦凡直接被官方封殺，由他主演的作品自然也上不了。

有群演爆料，楊紫即將重拍《青簪行》。（圖／微博）

吳亦凡出事之後，網上有消息說《青簪行》有可能會換人出演，關於接任吳亦凡補拍的人選眾說紛紜。近日有群演在微博上爆料，楊紫到片場重新拍攝《青簪行》，畫面中看不見楊紫的身影，只有古裝劇的場景，從該爆料者的社群帳號看來的確是作群演工作，此消息一出另無數粉絲興奮，同時替補的男主人選引起網友猜測。