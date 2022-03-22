峨眉苦茶油產銷班設立「赤柯山油茶工坊」，以自動化生產機具，每天可製造1公噸優質純正的苦茶油。（羅浚濱攝）

新竹縣峨眉鄉農民2017年開始轉種苦茶樹，班員們成立農企社和觀光工廠，推動苦茶油有機產銷履歷認證，製造優質純正的苦茶油，讓苦茶油成為峨眉鄉第三大產業，農委會評選為110年全國優良農業產銷班，成為農業產銷楷模。

縣長楊文科是峨眉鄉人，對苦茶產銷班獲此殊榮，感到與有榮焉，22日特別頒發農業楷模獎座及50萬元補助金，肯定峨眉苦茶油在赤柯山農企社努力下，打響全國知名。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義說，峨眉鄉目前種植苦茶樹面積有40公頃，苦茶產銷班成立短短5年，成員從20多人成長到50多人，能獲得全國優良產銷班殊榮，背後付出很多努力。

班員共同集資成立「赤柯山農企社」，投入1千5百萬元採購自動化生產機具設立「赤柯山油茶工坊」，以觀光工廠模式經營，班員們一起當股東，目前每天可製造1公噸優質純正的苦茶油。

苦茶產銷班長張為欽說，油茶工坊陸續取得ISO22000與HACCP認證、清真認證、產銷履歷加工驗證及有機加工等五大認證，生產高品質的苦茶油、印加果油、亞麻仁油等系列產品，並能協助其他縣市做代工炸油。

陳冠義指出，農會也結合推出苦茶油禮盒，並與在地生產的「桶柑麵線」、「東方美人茶麵線」，研發苦茶油特色料理餐，使苦茶油成為峨眉東方美人茶和桶柑後的第三大產業。

農業處長范萬釗表示，農委會每2年1次的全國十大績優農業產銷班選拔，是各縣市政府、公所、農會等基層輔導單位，及農業改良場逐級評選與推薦，峨眉鄉特用作物（苦茶）產銷班第4班，在全國5999個產銷班中脫穎而出，獲選全國優良農業產銷班。

另外，竹東鎮雜糧產銷班第1班、新埔鎮果樹產銷班第21班、湖口鄉特用作物產銷班第4班、新豐鄉雜糧產銷班第1班、寶山鄉果樹產銷班第3班、峨眉鄉茶葉產銷班第1班、關西鎮蔬菜產銷班第5班、竹北市雜糧產銷班第1班、峨眉鄉果樹產銷班第11班，獲選竹縣績優產銷班，每班可獲20萬元補助金。