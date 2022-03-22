熱心公益的蔡允潔（右）接受母校的感謝函。（紅心字會提供）

藝人蔡允潔與男友Fraser，今（22日）在《做工的人》作者林立青的邀請下，前往母校基隆建德國中擔任「洗地的人」，為避免師生滑倒發生意外受傷，讓大家可以有更舒適安全的學習環境，蔡允潔一行人預計今日要完成校門、操場、籃球場、無障礙坡道、室外樓梯通道等區域的清洗工作。

9點不到，蔡允潔就與男友抵達建德國中，過去就讀舞蹈班的她，表示這裡算是她演藝路的啟蒙之地。在清洗操場時，蔡允潔回憶起就學期間的點點滴滴，「有次在操場上表演民族舞蹈，結果一個不小心，竟然在全校面前出糗滑倒，所以要把這裡洗的特別乾淨才行」；在清洗室外樓梯通道的時候，蔡允潔也說，「這是我最常走的一條樓梯，曾經還在這裡跟暗戀了三年的學長告白，結果被對方以我長的太高而拒絕」。

蔡允潔透露自己和林立青是在擔任紅心字會公益大使時熟識，先前曾在林立青的號召下去洗西門紅樓廣場，因為在洗的過程中需要用到全身的力量，還要利用身體肌肉來控制高壓水槍的壓力，用力不當的她因此全身酸痛了3天；這次來清洗母校，蔡允潔事先準備好酸痛貼布，並在林立青的指導下，學會用正確的姿勢來使用清洗器具。熱心公益的蔡允潔也表示，未來會帶著紅心字會的弱勢學童一起加入清洗志工的行列，幫助更多的人。