2022高雄智慧城市展即將於3月24日至26日於高雄展覽館舉行，港務公司以「智慧港口願景館」為參展主題，分享「台灣港群智慧轉型計畫(Trans-SMART)」各項行動方案的階段性成果。

同時港務公司也推廣交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」，交通部攜手中華電信公司、東立物流公司、亞太電信公司及遠傳電信公司等資通訊及航港產業業者共同聯展，展出國際商港試驗5G通訊結合無人載具巡檢、低軌衛星環境影像監測、物聯網、大數據與區塊鏈等智慧化應用解決方案，透過實體展示與各產業代表進行智慧港口創新技術交流。

港務公司表示，身為海島國家的台灣，我國港口扮演與世界鏈結的重要門戶，面臨國際港口競爭日益激烈，如何提升台灣港口競爭力與港口整體生態圈業界共同推動港口「質」的發展將是未來台灣港群穩健營運的重要關鍵。

為推動台灣港群智慧化發展，2020年起港務公司陸續完成「台灣港群智慧轉型計畫」並提出「台灣港群Trans-SMART 2.0+升級計畫」，第一階段完成重要項目包含船舶操航智慧輔助系統、物聯網海氣象即時系統及智慧監控管理系統等，將透過本次展示發表階段性成果以及未來智慧港口發展藍圖。

本次「智慧港口願景館」展出主題多元豐富，將結合交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展計畫」，邀請合作業者共同聯展，包含中華電信公司團隊於基隆港執行之無人載具智慧巡檢、東立物流公司團隊於台北港執行之5G車聯網建立港口數位分身、亞太電信公司團隊於台中港試驗低軌衛星環境監測，以及遠傳電信公司團隊於高雄港旅運中心打造之智慧旅運服務等5G AIoT多元應用方案，同時也展出海、陸、空等無人載具實體展品、VR旅運體驗等。