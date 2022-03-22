葡萄牙外海亞速爾群島（Azores）的聖喬治島（São Jorge）過去48小時發生約1100起小型地震，當局因此啟動緊急計畫，目前尚不清楚頻繁的地震活動是否代表當地火山即將噴發或引發其他影響。

路透社報導，亞速爾群島地震火山監測中心Civisa負責人馬貴斯（Rui Marques）昨（21）日表示，自當地時間19日下午以來，聖喬治島就發生約1100起規模介於1.9至3.3不等的大小地震，多數地震震源位在馬納達斯火山（Manadas）的裂縫帶上。馬納達斯火山上一次噴發是在1808年。

Around 1,100 small earthquakes have rattled one of Portugal’s mid-Atlantic volcanic islands in less than 48 hours, putting authorities in the Azores archipelago on alert as experts assess what they have described as a “seismic crisis”. pic.twitter.com/dw8HBYVvAU — The Times Of India (@timesofindia) March 22, 2022

聖喬治島是組成亞速爾群島9座島嶼中的其中一座，位處群島中心地帶，島上約有8400居民。

目前地震並未造成災情，不過作為預防措施，聖喬治島維拉斯區（Velas）首長席維拉（Luis Silveira）周一已經簽署文件，啟動緊急計畫。

聖喬治島的連串地震與去年西班牙拉帕馬島（La Palma）的情形類似，當時島上的老峰火山（Cumbre Vieja）噴發前，當地出現連串地震活動，後續老峰火山噴發長達85天，摧毀數以千計的建築及農作物。

馬貴斯表示，目前尚無法確定聖喬治島出現連串地震活動的原因，以及後續可能出現的影響。他說上千起地震中，只有63起為有感地震。