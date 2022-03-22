中國駐美大使秦剛22日就烏克蘭局勢、中美雙邊關係等問題，接受鳳凰衛視《風雲對話》節目專訪。秦剛說，在美國或對中國採取制裁的問題上，中方正密切關注。若美國因俄烏制裁中國，必將有力回應。

鳳凰衛視報導，近來美國方面多有消息稱，如果中國説明俄羅斯規避制裁或對俄羅斯提供實質性援助，中國也將面臨被制裁的嚴重後果。秦剛說，各方都希望中國在俄烏問題上發揮更大作用勸和促談，而另一方面，來自美方的制裁威脅也確實存在。

秦剛表示，這種威脅也好、施壓也好，中方是絕不接受的。中俄之間，有著正常的經貿能源的往來，兩國人民之間的友好的交往也非常密切。中方希望，並且要求，中俄之間正常的交往與合作不能受到影響。

秦剛強調，中方密切關注美方下一步有關的動向，不希望制裁發生，「但是如果真的強加給我們，我們也要做出堅決有力的回應，來維護我們正當的權益。」

秦剛受訪還說，隨著國際形勢及自身情況的變化，中美兩國關係正處在新一輪的相互發現、認知和調適過程中。作為世界兩個最大經濟體，中美須相互尊重、和平共處、合作共贏，也只有這樣，才能更加迅速有效地引領世界經濟復甦。