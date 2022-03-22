烏克蘭遭受俄羅斯入侵，台灣民眾踴躍捐款達新台幣7億8800多萬元。前空軍副司令張延廷今天接受廣播專訪指出，不要忘了烏克蘭是中共鐵桿兄弟，將來復原後還是有可能幫助中共，與其捐錢給烏克蘭，不如把錢留下來幫助國軍添購戰鬥個裝。

一名特戰士兵日前寫信向總統蔡英文陳情，當了兩年志願役卻連自己的戰鬥個裝都沒有；陸軍對此回應表示，戰鬥個裝是依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性逐年編列預算換發，到2021年度，已依計畫換裝約70％，預計2024年完成撥發。

張延廷說，烏克蘭被侵略產生的鏡面效應讓我們想到了自己，同情心油然而生，因此捐了七億多給烏克蘭。但是我們要暸解歷史脈絡，不要忘了烏克蘭當初幫中共做「遼寧號」，野牛級氣墊船、飛機的發動機、輪船柴油主機，「烏克蘭就是中共的鐵桿，結果我們還幫助他。」

張延廷指出，2013年中共還跟烏克蘭簽署「核保護傘」協定，而中國也是全世界唯一有給烏克蘭核保護傘的國家，連英國、法國都沒有要給烏克蘭核保護，就可以看得出來中烏兩國有多麽鐵桿。

他強調，人民不知道烏克蘭跟中共這麼鐵桿，不知道這段來龍去脈，政府就要告訴人民。他又說，我們的情報消息98％都來自西方媒體，我們很少去看另外一方面。我們看東西要看正反兩面才客觀，但是我們都只看一家之言，如果烏克蘭復原了說不定又會幫助中共。

張延廷認為，我們捐錢給烏克蘭，不如捐錢給國軍。國軍幫我們看家、幫我們打仗，為什麼不照顧自己人，反而去照顧到八千公里以外的烏克蘭？國軍官兵弟兄很可憐，兩年了還拿不到裝備，一套戰鬥個裝不到三萬，七億多元留給國軍，可以買兩萬多套戰鬥裝備。