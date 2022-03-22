台中市龍井區沙田路一家機車行，21日下午2時許遭人丟放鞭炮，警方立即調閱周邊監視器，鎖定作案車輛及陳姓涉嫌人，經查為報案人妻子的胞弟，陳嫌因不滿姊姊與姊夫未回家祭祖，跑到姊夫開設的機車店丟擲鞭炮洩憤，全經烏日分局警詢後依公共危險，恐嚇危害安全及毀損等罪函送台中地檢偵辦。

昨日下午許在龍井區沙田路一家機車行，遭人丟放鞭炮案

，讓機車行驚嚇不已，行經路人聽到炸鞭炮聲音，還以為有人開槍，機車行報案後，警方調閱周邊監視器，鎖定作案車輛及陳姓涉嫌人，

龍井分駐所調查，作案車輛及陳姓涉嫌人，是報案人妻子的胞弟，陳嫌因不滿姊姊與姊夫未回家祭祖，前往姊夫開設的機車店丟擲鞭炮洩憤。

烏日分局立即究辦，快速逮捕陳嫌至案，訊後依公共危險，恐嚇危害安全及毀損等罪函送台中地檢偵辦。

烏日分局呼籲民眾有任何糾紛應循正當法律途徑解決，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，同時秉持市長盧秀燕對警察局要求「敢在台中犯案，追到天涯海角絕不放過」「有案必破，而且要快破」，誓言將不法分子用最快速度繩之以法，維護市民安心的生活環境。