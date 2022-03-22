數學科老師黃雅鈴教導出數A滿級分的陳禾儒及蕭亦傑，分別錄取台大及清大。（大甲高中提供）

「只要認真就能看見未來！」111學年度大學繁星推薦放榜，大甲高中共71人錄取大學人數超越去年。數學科老師黃雅鈴教導出數A滿級分的陳禾儒及蕭亦傑分別錄取台大及清大；陳禾儒四科59級分達到台大電機錄取標準，他依志趣進入台大材料系。蕭亦傑錄取清大計量財務金融學系。

大甲高中校長蕭建華說，該校今年繁星推薦放榜，台清交及中國、高雄醫藥學系等都有學生錄取。中央、中興、中山、中正等大學也有6人上榜。今年繁星錄取人數達71人，超越去年的67人，頂尖大學都有學生上榜，肯定學生高中三年的努力，也感謝師長們的用心付出。

大甲高中指出，學測數B滿級分的張愷芯及周育翰，分別錄取中興物理系及中央資管系，未來進入就讀更能發揮所長。熱門的藥學系今年有陳劭齊、卓宜潔分別錄取中國、高雄醫藥學系；劭齊在高一、高二選讀生物選修課程，確立自己志趣如願進入藥學系就讀。

錄取陽明交大外文系的林語詩從小對英文有興趣，因父親從事警察工作，希望未來成為外事警察，也申請警察大學有望雙喜臨門。同班陳弘翊喜歡外文，多年前因父親因健康因素無法工作，家庭經濟重擔由母親一肩扛起，但弘翊仍刻苦勤奮向學，錄取中山外文系。

蕭建華強調，繁星上榜的同學有許多是畢業於鄰近國中的優秀學生，近年來社區內的國中生就讀甲中的比例逐年升高，學校辦學獲肯定，這要歸功於同學勤奮踏實的學習及師長的辛勤指導。