遠傳(4904)於今(22)日登場的智慧城市展中，大秀以自身實力扮演政府推動智慧城市最有力的拍檔，隨著智慧城市的案例持續落地，總經理井琪受訪就說，今年遠傳在新經濟領域的營收上會持續有兩位數成長，另外，談到在專網毫米波上同時和兩大晶片廠高通、聯發科(2454)合作，井琪認為，並無所謂衝突，遠傳可以提供兩家晶片大廠很好的傳輸和場域環境。

2022智慧城市展今(22)日起一連四天盛大登場，遠傳以「遠傳大人物 5G新高度」為主軸，規劃「低碳智慧城市」、「永續智慧產業」兩大情境區，展現遠傳用科技助攻政府實現智慧城市。

井琪表示，遠傳的用電以基地台占大宗，遠傳5G規劃布建即以AI大數據選點和優化網路，在精省3千餘的5G基站的佈建下仍能達到優質網路體驗，一年減少6千萬度的用電和3萬噸的碳排，相當於77座大安森林公園的年碳吸收量。另外，遠傳也透過AI大數據機動調整機房空調運轉以及設備更新等措施，與2017相較年用電量節省百萬度。

遠傳扮演智慧城市推動的助力，總經理井琪受訪就表示，以智慧城市案例來說，最大的買方當然就是主要縣市政府，而該部分的營收貢獻歸屬在遠傳的新經濟，去年新經濟營收比重，企業端的貢獻已經超過消費端，今年新經濟營收依舊會有兩位數成長。

本次遠傳也攜手高通所共同展示「5G企業專網─彈性製造」應用，透過搭配邊緣運算(Edge AI)的5G傳輸設備，以及遠傳高效能5G網路與ICT整合服務，可省去網路佈線複雜度，增加產線轉換的靈活度。

高通、聯發科在全球晶片產業持續交手，且在5G時代，因聯發科擠身全球前段班，更使得雙方的煙硝味更濃，由於遠傳先前也曾和聯發科於5G毫米波垂直場域上進行合作，本次再攜高通，井琪認為，同時和聯發科、高通合作並無衝突，遠傳提供傳輸和場域，讓無論是高通或是聯發科均可以測試晶片實力，遠傳對於和雙方的合作均持樂觀開放的態度。

遠傳此次展出還包括以數位科技提升企業工作效率的雲端管理與資安整合服務，以及包括社區微型電網、智慧工地的「智慧建築」解決方案，涵蓋住戶用電預測、異常用電告警等五種AI能源應用；而「智慧零售OMO」應用則透過整合線上與線下為商圈打造新風貌並開創新經濟，協助業者提升營運效能。