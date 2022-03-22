【旅遊經 編輯部報導】2022臺灣國際蘭展在睽違兩年後，將於3月26日在「臺南市後壁區蘭花生物園區」開展，一連11天展期至4月5日止，活動期間橫跨至兒童節連假結束，讓全國遊客都可好好安排時間前來欣賞，展覽中不僅有新品種蘭花的開發，新的會場佈置概念，並打造「三個準備」，展覽以「蘭花」花語向世界期許和平、帶來幸福平安之意義、「五個科技」包含了「蘭宇宙」打造文化與科技聲光融合的氣氛以及「七個區域」，其中「主題館」以人們熟知的童話奇幻故事為原型，用繽紛多樣的蘭花進行創作等。

台南市長黃偉哲表示，全世界有三分之一蘭花產自台灣，而台灣有二分之一的蘭花產自台南，今年的台灣國際蘭展更是睽違兩年後盛大展開，另外3~4月正逢台南熱鬧盛開的花季，有絕不可錯過的台灣國際蘭展，還有西港的花旗木、學甲的蜀葵花、烏山頭的櫻花，都是美麗的舒心景緻，再加上各地的活動，至少要玩個3天才夠，當然就是要住在台南在地合法旅宿最安心、最好玩，今年就讓台灣國際蘭展「蘭」「住」你！

住台南送限量蘭花小盆栽(花色隨機)

住台南送限量蘭花小盆栽(花色隨機)

為了國際蘭展活動，台南觀光旅遊局更特別準備了550盆(每日限量兌換50盆，共11天)的蘭花小盆栽，參觀民眾只要憑今年1月1日至4月5日住宿台南合法旅宿的發票(或收據)等證明，即可至會場內的「台南市政府觀光旅遊局服務台」兌換限量蘭花小盆栽(花色隨機)，單筆未滿2000元1盆，2000元以上2盆，每人每日最多2盆，送完為止。

台南觀光旅遊局還彙整了55間業者配合在蘭展期間提出優惠，包含住宿、伴手禮、租車、景點、團體旅遊等超值方案，只要憑蘭展門票或購票相關證明就可享有消費優惠，還有9家旅行社規劃了31條遊程供民眾報名參加。

順遊周邊景點_後壁烏樹林園區小火車

順遊周邊景點_後壁菁寮老街俗女村臺灣國際蘭展週邊也有許多順遊景點，包括：台糖烏樹林園區、後壁菁寮老街(無米樂、俗女村)、白河關子嶺風景區、東山咖啡龍眼乾、鹽水橋南老街、八角樓等，都很適合闔家大小漫遊品味。

觀光旅遊局長郭貞慧說，今年推出的住宿台南送蘭花小盆栽活動，準備贈送的品種是蝴蝶蘭，因為蝴蝶蘭的花朵像是空中飛舞的蝴蝶，所以有一種蝴蝶蘭的花語說法是「幸福向你飛來」，也是希望全球能夠趕快走出疫情、迎向幸福，另外，國旅劵及農遊劵的使用期限延長到6月底，也歡迎民眾趁此時間來台南搭配蘭展優惠使用，來場台南賞花之旅。

相關訊息可至台南旅遊網或2022台灣國際蘭展活動官網查詢！