【旅遊經 編輯部報導】隨春天到來，美麗的花卉讓人目不暇給，除了可以欣賞美麗的櫻姿外，還有白色海芋，粉色風鈴木、紅色木棉花，其中黃花風鈴木也在春天佔有一席之地，受到許多人喜愛，台中市黃花風鈴木綻放，尤其以北屯區景緻最吸睛，廍子公園內目前黃花燦爛，沿途太順路、情人橋旁景賢路更有黃金大道一路延申至廍子公園，喜歡賞花的民眾，不妨前往觀賞季節限定的黃金小鎮。

建設局長陳大田表示，黃花風鈴木於春季盛開，為期約一個月，是台中常見的街道、公園選用樹，今年花開得非常漂亮，不只在北屯區廍子公園，其週邊道路包含廍子路、景賢路及北屯區廍興公園週邊的太順路，也開始綻放，如同為城市繫上一條蜿蜒數百公尺的黃色絲帶，特殊美景值得前往欣賞。

廍子公園金黃絲帶沿路綻放，此外，包含東區樂成公園、西屯區文修公園、南屯區文心森林公園也是以黃花風鈴木聞名的亮點公園，這兩週為欣賞黃花風鈴木的最佳時刻。民眾如果欲前往台中賞花，可利用建設局官網上的賞樹情報( https://bit.ly/3tkAYjZ )，了解四季樹花風情，獲得第一手美景資訊。