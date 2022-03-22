涉貪汙案的嘉義市議員戴寧遭羈押禁見，委任律師聲請具保停押以求回家奔喪被嘉義地方法院裁定駁回，嘉義看守所指出，戴寧因禁見，無法使用收音機、小電視等，至目前為止還不知道戴父，前嘉義市議員戴建三已過世，等委任律師辦理接見後，所方會視情況啟動心理輔導等機制。

看守所指出，戴寧剛收押前2、3天情緒較不穩定，一度因想到父親病況而傷心難過，目前已羈押10天，狀況相對穩定，由於停押聲請已被駁回，按規定戴寧可申請返家奔喪，不過這部分需由律師提出，所方受理後會再請示地方法院。

戴寧羈押禁見看守所奔喪