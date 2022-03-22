大學繁星推薦今天放榜，新化高中90人錄取，43人上國立大學，連續8年有學生考上台清交成政等名校；新豐高中54人上榜，平均每班錄取10.8人，成績亮眼；台南二中有75人錄取，近7成錄取國立大學，1人通過高醫牙醫系第1階段篩選，成績為歷年最佳。

新化高中今年錄取國立大學之比率高於去年，其中17人錄取頂尖大學。錄取成功大學工程科學系的唐亦軒，3年前成績可上台南女中，選擇就近入學，錄取台大政治學系政治理論組的韓丹文，3年前也是選擇就近入學，3年後同樣繳出漂亮成績。

台南二中今年繁星成績超乎預期，錄取「中字輩」以上學校人數24人，占3成以上。其中台大2人、交大1人、清大1人、政大1人、成大4人、中央3人、中山1人、中正2人、中興3人、高醫牙醫1人（第1階段通過）、高醫藥學1人、北醫藥學系1人。

新豐高中54人上榜，錄取率達72％，校長楊榮仁說，今年平均每班錄取10.8人，國立與醫藥大學共28人，表現亮眼。此外，在社區資源挹注下，這次共有8位低收與清寒學生錄取成大、彰師與聯合大學、1人中山醫學大學及3所私立大學。

台南一中繁星錄取11人， 9人通過醫科第1階段篩選；台南女中14人錄取國立大學，11人通過醫學、牙醫、中醫學系第1階段篩選。德光中學共37人錄取，8成上國立大學，4 人通過醫科、牙醫學系第1階段。

新化高中校長許宏明提到，今年是實施108新課綱後第一次大學學測，在沒有往例可參考下，理想校系落點難以掌握，考科與篩選方式跟以往不同，學生志願選填增添很多變數，學校舉辦多場學生選填志願輔導講座，各科老師組成選填志願輔導團隊，於課間1對1輔導學生選填志願，確保學生都能錄取理想中的學校。

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