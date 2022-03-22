烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體臉書（Facebook）上傳一支1分多鐘的最新影片，道出俄羅斯入侵後烏克蘭一夕變色，但他也信心喊話，說烏克蘭曾經美好、日後將依然偉大。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）20日的這支影片是本人以英語旁白，敘述俄國對烏克蘭犯下的可怕作為，使得一提起簡簡單單的「曾經」這兩個字，都會讓尋常烏克蘭百姓不禁落淚。

他在片中陳述，俄羅斯的武器奪走烏克蘭人曾經擁有的家園、城市、工作、老父以及愛女。

但他強調，俄羅斯還不明白，「曾經」這個字也是在形容俄國的明日黃花。

澤倫斯基在片中鼓舞，烏克蘭終將勝利。

「我們將會勝利、將會蓋起全新房子、將會建立新的城市、將會編織新的夢想、將會撰寫新的故事。」

「逝去的人將會被緬懷，我們將會再次高歌，我們將會再次歡慶。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日揮軍入侵烏克蘭，據聯合國（UN）統計，迄今已知925名平民喪命，罹難者包括75名兒童，另有1496人受傷。

但實際的死亡人數肯定更多，因為東南部港市馬立波（Mariupol ）官員表示，在俄軍狂轟濫炸下，光是馬立波就有超過2000人喪命。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1110322