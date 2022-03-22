方向對了。國泰世華銀行22日宣布，其私人銀行業務在今年1月推出國內首檔由海外分行發行境外外幣結構型商品，成功讓高資產客戶達到短期資金停泊、收息及資產穩健成長，由於此商品是美元與日元匯率比價，只要6個月後美元兌日元逾120，客戶極有機會拿到年化利率1.5％，期滿出場再無縫接軌其他高息商品。

國泰世華銀行這檔由其香港分行發行的保本型境外結構型商品，是針對往來資產逾1億元以上的高淨值客戶，即財管2.0業務，國泰世華銀強調這檔商品代表國泰世華銀由「金融商品銷售機構」，進展為「金融商品研發商」，不到2周的時間，此檔商品募近2千萬美元，平均每位客戶約投入80~90萬美元。

金管會開放符合資格的銀行承作高資產客戶的進階財管業務，即財管2.0，目前已有中信銀、兆豐銀、上海商銀、國泰世華銀、第一銀、合庫銀、瑞銀台北分行等獲准開辦；國泰世華銀強調大部分銀行都是銷售外銀的境外結構型商品，國泰世華銀是國銀首家銷售自家海外分行發行的結構型商品，客戶最大的投資風險就是看國泰世華銀的信用風險。

當初募集時是今年1月，預期美國聯準會將啟動升息，卻又尚未升息之際，市場6個月期美元定存利率約0.1％，國泰世華銀推出6個月期滿保本、美元計價的結構型商品，客戶以美元兌日元匯率為計息標準，若不到120，6個月年化利率0.5％，若高於120，即有1.5％。

目前看來美元匯率因3月聯準會升息走強，朝國泰世華銀當初預判方向發展，而在近期市場不明朗情況下，財管高資產客戶目前多以短期資金停泊、投資公司債等居多，當初投資國泰世華銀海外分行結構型商品的客戶，6個月期滿後，有機會拿到年化1.5％的利率，居時再無縫接軌升息後、更高年化報酬率的外幣定存或債券，即收到短期資金停泊、收息及資產穩健成長的功效。