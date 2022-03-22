未成年青少年對性太好奇，約砲床戰、初嘗禁果，結局竟是下體不斷滴落乳黃色分泌物，甚至內褲滿是黃綠色的噁心膿汁！泌尿科醫師表示，長假、連假過後門診常會收治類似個案，分泌物經採集做細菌培養，確診感染淋病，甚至有15歲少年約砲30歲輕熟女阿姨，不只感染性病，還因已觸犯刑法妨害性自主罪，需同步通報衛生局等相關單位。

青少年對性好奇，約砲床戰嘗禁果，卻不注意安全性行為的防護，導致經由體液接觸感染淋病，下體化膿發炎，滴落的黃綠色分泌物沾染到內褲。（陳昭安醫師提供／謝瓊雲彰化傳真）

青少年對性好奇，約砲床戰嘗禁果，卻不注意安全性行為的防護，導致經由體液接觸感染淋病，下體化膿發炎，滴落的黃綠色分泌物沾染到內褲。（陳昭安醫師提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林基督教醫院泌尿外科主治醫師陳昭安，在網路平台「大醫院小故事」專欄中以《高中生該知道的性病知識─淋病》為題發文，指去年底到今年初，假期結束後的一個門診，就收治5名感染淋病的新診斷患者，包含4名15歲至18歲的青少年。

有些患者由母親陪同，主述頻尿、尿尿時下體疼痛，或尿道口有分泌物。其中，年僅15歲的少年，先後前往泌尿科診所、大型醫院治療一個多月仍未見好轉，褲子一脫尿道口就滴落黃白色分泌物，經細菌培養確診淋病；除了通報衛生局，因未滿16歲，已構成性侵，還得同步通報警政單位。

也有穿著時髦潮服的少年，確診感染淋病，陪同前來的媽媽開明又開朗，在醫師詢問是否知道性對象是誰時？主動回答，「知道啦唉呦，我們兩家人從小就認識，他們是青梅竹馬，他可能以為遇到自己的公主，結果是淋病公主，哈哈！我會跟他們說的啦！」

陳昭安在文中也提到，自2010年起，手機APP逐漸變成尋找性對象的新管道，一名體重破百的16歲少年，愛玩交友軟體，可能是看到對方寫什麼都能試試，所以不想努力的少年，與30多歲阿姨，來場說走就走的旅行，一試著就得了淋病。

少年在外籍母親陪同下進診間，母親是在幫兒子洗內褲時，赫見內褲上一片綠綠、黃黃濕濕黏黏，驚覺有異，得知兒子急著「轉大人」卻染上性病，氣急敗壞大罵「小孩騎大車」、「對方女生年紀那麼大」，對兒子騎大車被衝撞翻車的事實，久久不能平復。

陳昭安指出，淋病很容易經由體液接觸交叉感染，常會伴隨披衣菌感染，因此也會開立治療披衣菌感染的藥物；淋病通常打一針抗生素就會痊癒，口服藥效果不彰，但無法免疫，易再次感染。女生生殖器最常感染的部位是子宮頸，通常沒有症狀，不治療可能會導致骨盆腔發炎、不孕症等。

陳昭安表示，男性比較明顯的症狀是「雞雞流鼻涕」─尿道口或肛門口有黃綠色分泌物，有時是在內褲上看到汙點；口交或肛交行為則可能使口腔或直腸感染相關症狀。他呼籲要有安全性行為的觀念，口交也最好要戴上保險套。

他提醒，一般淋病性尿道炎的潛伏期是2至5天、披衣菌性尿道炎的潛伏期是7至14天；通常症狀產生、患者下定決心就醫、接受治療，常常已在2週甚至一個月後，也就是說，如果西洋情人節得到淋病，大概會在白色情人節確診。

根據衛福部疾病管制局統計資料，淋病是全球普遍存在的性傳染病，由奈瑟氏淋病雙球菌所引起的，病患多半為15歲至59歲性活躍期的男性，國內去年新增7381例，男、女病例數比例約為13：1。