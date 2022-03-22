韓國羽球女將安洗瑩21日在IG宣布確診新冠肺炎，她幾天前才在全英羽球賽獲得亞軍，並在4強賽戰勝台灣女將戴資穎。安洗瑩在一連串感謝字句之後，寫在括號裡面：「在決賽之後，我被診斷出新冠肺炎，抱歉沒能回應每個人。」

本月19日的女單準決賽，安洗瑩力抗球后戴資穎39分鐘，多次在危局中演出神奇救球，迫使戴資穎愈打愈急，最後安洗瑩獲勝進入決賽。戴資穎賽後表示，安洗瑩的防守非常穩健，身高也不錯（170公分），讓小戴感嘆「有點打不死」。

然而在20日的女單決賽，安洗瑩表現令人失望，她和日本女將山口茜大戰43分鐘，幾乎沒對山口茜造成多少威脅，最後山口茜21-15、21-15直落二摘冠。

安洗瑩在IG寫道：「一個在大舞台上的良好經驗，那裡有很多人支持我，很有趣、很開心也很享受。我沒有拿到好成績，但我很努力。我會盡我所能，成為一個更優秀的選手。」

去年安洗瑩在印尼大師賽的決賽擊敗山口茜，但這次全英羽賽的山口茜十分勇猛，在準決賽也是直落二輕取大陸女將陳雨菲。根據22日官方最新排名，戴資穎仍居球后，但山口茜已經追得很近，第3名是陳雨菲，第4名安洗瑩。全英羽球賽的賽場在英國伯明罕，另還有泰國女將伊瑟儂確診新冠肺炎而退賽。