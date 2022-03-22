羅浚濱／竹縣報導

新竹縣為打造幸福樂讀城市，文化局舉辦公共圖書館悅讀集點換好禮活動，兒童持借閱證到縣內14間公立圖書館櫃台，即可領取卡哇伊的「將將虎 虎力全開」虎年集點卡，參與閱讀集點，有機會換到泡泡相機、減壓玩具、液晶手繪版等文具禮品，期提高兒童閱讀樂趣。

縣長楊文科表示，文化局為提升新竹縣閱讀風氣及語文學習能力，多年來致力推廣各類閱讀活動，改善借閱制度及通閱品質，期引動各年齡層讀者使用公共圖書館資源，特別呼應虎年設計虎年生肖集點卡，推出閱讀集點獎勵活動，鼓勵大小朋友一起遨遊書海。

文化局長李安妤說明「兒童悅讀集點卡」活動，只要是學齡前至國小六年級孩童，即日起借3本以上兒童書、完成娃娃i畫畫、閱讀心得分享、參與爹地媽咪說故事等任務，可以累積點數兌換獎品，集滿10點以上就能到文化局圖書館櫃台兌換文具禮品。

同時，推出年度「全民樂讀集點」活動，各年齡層都可參加，到10月31日前借滿40本書以上，就有機會抽到文創禮券，設籍竹縣高中以下學生、學童，年度統計借閱書數各組前3名，可獲得文創好禮及獎狀，19到64歲社會組與65歲以上樂齡組，則有文創好禮券等你抽。

李安妤指出，閱讀集點獎勵活動也設有機關學校人員組獎勵機制，年度借閱公圖書籍滿40本書以上，能在11月30日前主動向文化局申請嘉獎1次，達80冊以上者嘉獎2次，驚喜樂讀通通有獎。活動詳細資訊可至新竹縣公共圖書館官網及新竹縣文化局FB粉絲頁查詢。