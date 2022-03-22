雖然屏東縣年雨量超過2000毫米，理論上不應有缺水問題，但因為南台灣「夏雨冬乾」的問題，還是有可能在冬春之際遇到缺水，正在爭取從民進黨屏東縣長黨內初選出線的立委周春米就表示，如何更有效的利用水資源是屏東的主要課題，而她也正積極爭取解方，承諾會增加供水的穩定性！

今（22）日是世界水資源日，周春米在臉書表示，這個日子的宗旨是希望能夠加強民眾對於水資源的認識，她也藉此機會探討有關屏東縣未來在水資源上的規劃與發展。

周春米指出，屏東縣年雨量超過2000毫米，理論上不應有缺水問題，但因南台灣夏雨冬乾、河流湍急，加上屏東缺乏大型水庫的關係，仍然可能在冬春之際遇到無水可用的窘境，「因此，留住水、讓水資源更有效利用，並在旱季達到調節的作用，會是我們主要的課題！」

周春米表示，雖然目前世界各國對於「水銀行」一詞還沒有統一的定義，但其概念是透過合理的儲存、管控，讓水資源能夠被更有效的於旱季時分配，是屏東縣政府積極在進行的計畫，大潮州人工湖就被期許扮演相關功能，而她正積極爭取第二期50公頃的工程，希望能夠讓大潮州人工湖成為「水銀行」概念的最佳範例。

除此之外，彰化過去有使用伏流水井救旱的先例，周春米也指出林邊有1萬公噸的伏流水，若妥善利用能夠增加供水的穩定性，承諾伏流水井會成為屏東未來必須發展的項目。