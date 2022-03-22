媒體人彭文正質疑總統蔡英文博士學歷、論文案的辯護律師張靜，遭台東檢警搜索聲押，經法院裁定當庭釋放。台中市律師職業工會及台北市律師職業工會今天發出聯合聲明，呼籲政府及檢調對律師及律師事務所執行強制處分務必謹慎恪遵法律程序，以維護律師執行職務不受不法程序傷害。

台東檢警21日依涉個資法及妨害秘密等案由，搜索張靜住處及事務所，並聲請羈押一事，台中市律師職業工會理事長涂國慶、秘書長李瑞仁，台北市律師職業工會理事長楊佳陵、秘書長李振戎今天具名發出聯合聲明聲援。

聲明指出，該案台東地院認為檢方拘票未寫明傳喚身分為「被告」，拘票與拘提的合法性均有疑問，程序有悖於法，應予釋放。

兩律師職業工會呼籲，政府及檢調對於律師及律師事務所執行強制處分，務必謹慎恪遵正當法律程序，不應任意拘提律師、搜索事務所，以保障律師與當事人間之匿密特權。聲請羈押更應符合搜索、羈押的法定必要性、比例原則等法治程序，照會地方律師公會、全國律師聯合會或律師職業工會等律師自律自治機關。

聲明並提出，在《律師法》第一條即開宗明義指出，律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命，本於自律自治精神，誠正信時執行職務，維護社會公義及改善法律制度。