「2022智慧城市展」今（22）日於南港展覽館2館開幕，宏碁(2353)旗下宏碁智通將曾獲得「2020智慧城市創新應用獎」的智慧路邊停車計費系統，延伸為全球首創之「智慧停車充電柱及智匯桿」解決方案，透過智慧城市展的台北、高雄雙主場，向世界展示此一完美結合智慧路邊停車、充電計費以及更多科技之完善解決方案，此應用並將於台南市首發上線。

宏碁智通總經理游明豐說：「城市的發展正大步展開數位轉型，藉由「淨零共好」的思維，建立兼顧綠能永續與數位管理的宜居城市，讓台灣成為全球智慧城市技術成果應用的最佳範例。宏碁智通積極發展各項智慧城市相關解決方案，秉持宏碁集團對ESG、環保永續的使命，宏碁智通將多元支付應用技術，由大眾運輸系統延伸到私人運具、再擴展至生活各個場域。」

電動車近年來蓬勃發展，繼荷蘭及挪威預計於2025年禁油車，台灣更是朝向2050淨零碳排政策邁進。宏碁智通在智慧城市展中獨家展示「智慧停車充電柱及智匯桿」，則完美呼應永續趨勢：「智慧停車充電柱」讓充電樁設備走出商辦大樓、停車場，進入路邊停車系統，不僅提供充電功能，整合智慧車牌辨識，除可開立停車單外，還可搭配車擋或其他管理方式，減少燃油車占用、久停等問題；除此之外，搭配電子票證，無須綁定會員，即可提供充電與再停車收費服務，隨充、隨停的服務，大幅升級路邊停車的便利服務。「智匯桿」則可加值提供資訊看板、以及智慧環境監測等多項智慧城市所需服務，因地制宜提供地區性的最佳配置。

宏碁智通自主研發之智慧路邊停車解決方案，以高達9成市占率，將商轉場域擴至台南市、高雄市、台北市、苗栗縣竹南、新北市及屏東市等地，全數上線後全台將達6,500席智慧停車格。其中，台南市智慧路邊停車BOT案讓設置智慧停車柱的路段，平均車格使用率增加38.44%，平均車位周轉率提升了22.6%；藉由成大研究發展基金會調查，民眾具有9成的滿意度；更於109及110年度，連續兩年獲得「金擘獎」政府團隊獎特優及民間團隊獎優等之肯定，扎實展現「政府、企業、民眾」三贏精神。