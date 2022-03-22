根據CRIF中華徵信所最新發布的2022年版台灣中型集團研究調查顯示，受到2020年全球爆發COVID-19疫情，250中型集團整體表現呈現「三進三退」的營運分岐波動，CRIF中華徵信所指出，這也是中型集團轉型過渡期的訊號。CRIF中華徵信所提醒，全球產業供應鏈要求供應商大型化的壓力，是近五年來中型集團成長所面臨的最大壓力，由2020年中型集團對中國大陸以及對東協地區的營運，無論從投資家數、營收總額、資產總額都呈現兩位數的衰退即可看出、因此雖然中型集團開始轉型升級工程，使得獲利成長，但就長期營運面觀察，最終還是要回到擴張全球市占率，以營收成長來帶動獲利增長。

在「三進」方面，包括：資產總額成長3.71％、稅後純益總額成長24.82％，創942.92億元歷史新高，以及純益率（獲利率）同步創下6.94％的新高。「三退」方面則包括投資總家數衰退0.85％、營收總額衰退3.71％，以及營收成長家數僅123家，營收成長家數衰退3.91％。

CRIF中華徵信所指出，2020年中型集團全球投資分子企業總家數為3,610家，較2019年的3,641家衰退0.85％，也為連續兩年衰退，顯示受美中貿易戰及疫情影響營收連續衰退，也直接影響中型集團的投資擴張能力，並在清理效益不張的投資事業下，呈現投資家數下滑的情況。

過去中型集團的特色就是成長性很高，2012年到2014年型集團無論投資總家數、資產總額、營收總額、稅後純益總額及純益率都是同步成長的，但由2015年起中型集團的投資家數成長、資產總額成長、營收總額成長和稅後純益成長就呈現分岐走勢、顯示在中型集團營運成長就已出現瓶頸。

2020年中型集團營收總額僅1兆3,589億元，較2019年呈現3.71％的衰退，不僅為連續兩年營收總額衰退，亦為2015年以來的第4次營收總額衰退；同時2017年及2018年的營收總額成長幅度分別只有2.28％及0.12％，顯示中型集團營收總額成長動能不足由此來已久，2020年受到COVID-19疫情的影響，對營收總額成長造成更大傷害。同時若以2020年前100名中型集團的營收總額5,917.82億元，與2019年的6,233.9億元比較，不但呈現5.07％的衰退，且連續三年衰退，顯示位於前段班的中型集團的營收表現遜於整體中型集團。

在投資擴張受阻、營收總額連續兩年衰退情況下，中型集團營收成長家數也跟著下滑，2020年250個家中型集團營收成長家數由2018年的162家，下滑到2019年的128家，再下滑至2020年的123家，營收成長家數衰退3.91％，也同為連續兩年呈現衰退。營收成長家數衰退，顯示中型集團具有成長動能的集團正在持續減少中，是值得關注的問題。

至於在「三進」方面，雖然250家中型集團的合併資產總額由2019年的2兆2,837億元成長至2020年的2兆3,686億元，整體資產總額小幅成長3.71％，但卻為連續第5年資產成長低於5％，且在2018年版及2019年版，中型集團資產成長率曾分別負成長22.55％及10.29％。至2020年中型集團的資產總額與2015年的資產總額高峰的3兆352億元相較仍有超過6,600億元的差距，顯示中型集團的資產擴張能力趨弱，而這也是難以帶動營收總額成長的關鍵。

再由獲利的角度看，儘管整體中型集團營收總額連續兩年衰退，但稅後純益總額卻由2019年的755.44億元，大幅上升到2020的942.92億元，創下中型集團15年來新高，成長幅度則達到24.82％，也是中型集團自2011年以來的最高獲利成長率。尤其是前100大中型集團的稅後純益總額達519.27億元，較2019年的360.88億元大幅成長43.89％，同樣顯示位於前段班的中型集團儘管營收衰退，但是獲利能力仍然高於整體中型集團。何以營收總額衰退，但稅後純益卻反向創新高？可以解讀為中型集團正在倚靠轉型升級獲取高利潤，也因此中型集團的純益率也同步創下6.94％的歷史新高。