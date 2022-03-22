在出社會和工作後常常需要與各式各樣的人相處，同事、客戶和主管都是每天會見到和交流的人，而相信大家在主管面前一定會表現得宜，因為自己的一舉一動都會影響未來的事業道路，而近日就有一名網友分享了自己被女主管騷擾的經驗，他表示女主管以加班之名邀請他吃晚餐，不過他卻非常煩惱不知該如何拒絕，因此向網友們求助。

原PO被女主觀騷擾約吃飯。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上一名網友分享自己近期被女主管約吃飯的經過，他表示自己某天準備下班時被主管叫去辦公室，原以為是自己犯了什麼錯，沒想到女主管一開口就以要加班的藉口約原PO去餐廳吃飯，這讓原PO相當疑惑，他便問主管為什麼不能在辦公室討論就好？女主管卻表示她擔心原PO下班會肚子餓，因此想邊吃飯邊討論，而在這時女主管又伸手抓了一下不知所措的原PO，讓他覺得非常不舒服。

原PO隨後也表示不知道為什麼自己會被女主管盯上，他自認自己的顏值不高，在年紀及外貌上都沒有明顯的優勢，且女主管的條件也讓他不忍直視，他提到女主管目前40歲且從來都沒有談過戀愛，她也因為不擅長打扮及保養，讓整個人比實際年齡看上去大了許多，身形更是讓原PO不能接受，心慌的他因此上網尋求解決辦法。

網友開玩笑表示原PO若是去吃飯就不用努力了。(圖/翻攝自Dcard)

貼文一出，許多網友開玩笑的表示很羨慕原PO，大家認為這就是真實版的「阿姨我不想努力了」，不過也有不少網友擔心原PO的安全，認為女主管的行徑根本就是職場性騷擾，要原PO不要回覆邀約；職場上有許多人際的相處需要大家學習，當遇到讓自己不舒服的行為時要懂得保護自己，拒絕對方的騷擾以保障自己的權益。