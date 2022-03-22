德化工大廠巴斯夫宣布啟用德國明斯特基地全新實驗室大樓，用於研發汽車修補漆和創新項目解決方案，以強化塗料業務部朝向未來導向與創新企業發展的全球定位。巴斯夫塗料業務部2018年該基地啟用「精益實驗室」（Lean Lab），這次為巴斯夫塗料業務全球創新中心定位的其中一個項目，對全球一系列技術創新加以改善。

巴斯夫塗料業務部主耕耘汽車原廠漆塗料、汽車修補漆、裝飾漆及用於各行業金屬、塑膠與玻璃基板表面處理產品的開發、生產和銷售，生產基地網路遍佈歐洲、北美、南美和亞太區；2021年全球銷售額約34.4億歐元。

巴斯夫塗料業務部將為集團在2050年實現淨零碳排放的目標有所貢獻；包括使用最先進技術的水性修補漆品牌Glasurit（鸚鵡）100系列和R-M AGILIS。由於在市場上的揮發性有機化合物（VOCs）含量最低，該系列是目前最環保的汽車修補漆產品。

巴斯夫表示，除製造具有永續性發展的產品，該基地不斷投資在更有效率地使用能源來生產，並提高再生能源的利用。這座全新實驗室大樓將垃圾焚燒爐的餘熱轉為熱能，再把熱能透過地板來供應暖氣。自今年初起，巴斯夫塗料業務部已在其位於德國明斯特和維爾茨堡的生產基地購買電力，並透過風力發電把能源100％轉為生態效益。與前一年相較，僅在明斯特便可減少約4,000噸二氧化碳的排放。

此外，實驗室大樓以六種不同的灰藍色外牆為設計，並依據視角和光線不同變化，創造具未來感的工作環境；實驗室、倉庫、辦公室和會議室安排呈現全新俐落風格，以促進工作效率和效益，進一步提升合作和創造力。