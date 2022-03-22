111學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生，報名方式一律採取網路報名。計有64所科技校院581個系(組)、學程，提供8,031招生名額，應屆高中畢業生應由就讀學校於3月21日10：00起至3月24日17：00止集體報名；非應屆高中畢業生於3月21日10：00起至3月25日17：00止採網路個別報名。申請生至多可申請5個校系(組)、學程為限，每申請1個校系(組)、學程報名費為新臺幣100元。低收入戶申請生免繳報名費，中低收入戶申請生減免報名費60%。

此外，4月11日10:00起至4月21日21:00止，開放第二階段複試「校系(組)學程上傳檔案勾選清單預擬練習版」，同意釋出中央資料庫學習歷程檔案至技專校院招生委員會之申請生，請於規定時間內登入系統，檢視委員會所取得之1~4學期中央資料庫學習歷程檔案(含修課紀錄、課程學習成果及多元表現)。預擬練習版系統每日開放時間為上午8:00起至晚間21:00止(首日開放時間為10:00起至21:00)。

申請生除符合招生簡章規定之申請資格外，必須先參考大學入學考試中心辦理之111學年度學科能力測驗且取得學測成績，方可報考。第一階段篩選結果，將於3月31日10：00起公告，考生可於111學年度四技申請入學網站(https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/)查詢，相關規定請參閱招生簡章。

對第二階段指定項目甄試及錄取報到等相關作業或對本項招生有任何問題，歡迎逕洽技專校院招生委員會聯合會。電話：(02)2772-5333。網址：https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/