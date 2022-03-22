台大政治系教授王業立在臉書PO一張九宮格照片，照片中分別是現任9位縣市長的年輕模樣，其中宜蘭縣長林姿妙年輕的模樣，讓網友驚艷縣長入錯行，應該當明星的。

宜蘭縣長林姿妙今日（22日）表示，那是高中時候的照片，人生過程中，每一段成長都不一樣，感謝大家的關心，每個人年輕都很美，要好好把握，這是美好的回應。

面對記者提問「像不像林青霞？」，林姿妙微笑說，感覺自己很端莊，做自己最重要，實實在在的做事最重要。