「宜蘭鍾楚紅」今現身 被問像不像林青霞笑回：感謝關心 14:562022/03/22 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 面對記者的提問「像不像林青霞？」，林姿妙微笑說，感覺自己很端莊，做自己最重要，實實在在的做事最重要。（吳佩蓉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台大政治系教授王業立在臉書PO一張九宮格照片，照片中分別是現任9位縣市長的年輕模樣，其中宜蘭縣長林姿妙年輕的模樣，讓網友驚艷縣長入錯行，應該當明星的。 宜蘭縣長林姿妙今日（22日）表示，那是高中時候的照片，人生過程中，每一段成長都不一樣，感謝大家的關心，每個人年輕都很美，要好好把握，這是美好的回應。 面對記者提問「像不像林青霞？」，林姿妙微笑說，感覺自己很端莊，做自己最重要，實實在在的做事最重要。 2022誰來做老大》新北市議員 藍議員跳船潮 侯籲黨中央廣納意見 陳玉勳悼壁虎伯最棒喜劇演員 #年輕 #宜蘭縣長林姿妙 #模樣 #最重要 #照片 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藺奕》人生第一次在捷運被女生讓座 10:192022/03/21 生活 9首長嫩照曝光！侯友宜見「年輕長髮」虧：長相差很多 11:112022/03/22 政治 百年古蹟集雅軒曲館啟用 6年輕樂手依古禮入館 14:302022/03/20 生活 全國機器人競賽奪金 君毅高中高三搭檔雙雙保送台科大 14:442022/03/20 生活 高雄獎藝術創作頒獎重回高美館 3作品脫穎而出奪首獎 19:002022/03/20 寶島 9縣市首長年輕照曝光 陳其邁笑這人「很不一樣」 12:052022/03/22 政治 藍營政二代紛紛跳船 侯友宜：要廣納年輕人聲音 16:362022/03/19 政治 困亞馬遜雨林28天! 巴西小兄弟靠喝水「奇蹟生還」模樣曝光 00:222022/03/21 國際 民進黨花蓮縣議員初選登記開跑 新生代搶攻年輕選票 15:562022/03/21 政治 一張九宮圖曝政壇大咖恐怖職災 她竟像「鍾楚紅」網被嚇到 08:382022/03/22 政治 公開完整全身照 「宜蘭鍾楚紅」5字曝被討論感想 15:212022/03/22 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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