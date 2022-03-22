台北市寸土寸金，比起大坪數的透天厝，套房小宅反而更受歡迎，北市社會住宅推出「1房型」滿足市民，但經委託民間調查顯示，民眾認為在坪數相同的前提下，1房型多出一面隔間牆反而占空間，不如直接打通成為套房，住起來空間感更大，北市都發局也考慮依此重新評估未來社宅。

都發局表示，去年和「OURs都市改革組織」聯手調查民眾對於社宅的承租意願、公共設施需求、期望的設備等等，回收了1354份問卷。結果顯示，有意願承租的民眾大多20至30歲，而且有35.4％是未婚狀態，因此推估小坪數的房型需求量最大。

完成初步調查後，都發局公告修正版的「台北市公有土地參與都市更新分回納作社會住宅評估原則」，目前規畫的1房型已經不適用，於是重新把7、8坪套房需求納入設計評估，讓社宅更符合大眾的需求。

都發局住宅企劃科楊少瑜科長表示，其實早年在規畫社宅格局的時候有設計套房，不過瑞光社宅以後建造的社宅則是改成1房型，因為當時調查民眾意願，不少人反映套房沒有「隔間牆」，煮飯味道容易瀰漫整個房間，希望多出一個隔間，把睡床與煮飯空間隔開來。

楊少瑜說，社宅的設計會不斷調整，2017年改成1房格局仍持續關心民眾居住體驗，結果這次問卷調查發現，不少人認為改成1房型沒比較好，因為1房型跟套房型的坪數差不多，但1房型多出一個隔間牆阻隔氣味，雖然解決了異味問題，但也壓縮了坪數。

楊少瑜表示，從這次的問卷回饋可得知，比起異味流竄，大家更重視空間問題，現代在套房內開伙的族群不多，把1房型改回套房就不用隔間牆，空間又可以更大，所以都發局決定，下一個套房開工時，會恢復以套房的格局居多。