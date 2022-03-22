國立花蓮高中先前已有8名學生透過國際奧林匹亞保送及特殊選才等管道，錄取國立大學，如今大學繁星推薦放榜，更有63人順利錄取心中目標，包含42名準國立大學暨醫藥學系生，打破該校歷年紀錄，升學成績令人驚艷。

花中表示，71名準大生中，國立暨醫藥學系高達50人，包含台大5人、清大3人、交大2人、成大2人、政大1人、中央1人、中興2人、中正4人、中山1人、台北2人、台師大2人、高師大3人、彰師大2人、北藝大1人、國體大2人、醫藥學系4人等，其中錄取台清交成政等國立頂尖大學，今年較去年增加10人，成績相當亮眼。

花中指出，近年來校內錄取醫科人數平均約5至8人，今年有12位在校成績百分比及學測成績達繁星第一階段通過醫學系甄選同學，卻全數放棄選擇醫學系，反而選擇理工學系，十分特別，經與學生討論後，發現不選醫學系的原因，除與生涯規畫有關，疫情影響也是主因之一。

花中表示，疫情之下，醫生的工作環境與氛圍較往年嚴峻許多，且近日醫療糾紛頻傳，增加學生在選擇系所上的疑慮，且近年台灣科技業工程師需求與薪資大增，年薪動輒150萬至200萬，經學長返校分享，不少學弟也相繼改選電機工程系、資訊工程系、物理系等理工科系。

花中校長楊鵬耀指出，此次繁星推薦錄取63人，包含國立大學暨醫藥學系42人、國立台清交成政與中字輩、師字輩等指標學校32人等成績，均創下花中歷年紀錄，實為難得，感謝教學團隊的用心輔導。

楊鵬耀提醒大學新鮮人，在進入大學前，可多在利用在學期間充實能力，做好準備，至於將參加申請入學的學生，目前也已完成志願選填、備審資料、面試輔導等方面的輔導課程，將全力以赴協助學生錄取心中最佳校系，一圓夢想。