好市多4月1日起時薪增加30元，幅度最高14%；全台據點最多的全聯也跟進加薪，不論門市兼職、正職人員，今年月薪平均調幅從4.5%到6%；另外，還有激勵獎金及各項福利，例如，維持優於勞基法的婚育照護84天，並提供獎勵生育補助每胎5萬元。

全聯表示，長期致力於人才發展與培育，設有完整招募，聘用與留任管道，以及優於法規的薪資，門市兼職人員時薪平均較法規(基本工資)平均多1%至3%，而正職人員平均多6%，且每年都會調薪，今年調薪幅度最高6%。