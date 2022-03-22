現年32歲超級模特兒坎蒂絲史汪尼普（Candice Swanepoel），過去曾是知名內衣品牌「維多利亞的秘密」的御用模特兒而聞名全球。而近日受邀出席時裝周活動的她，在活動現場以一襲火辣的「透視洋裝」性感現身，瞬間成為鎂光燈的焦點。

外號「糖糖」的坎蒂絲史汪尼普無論是伸展台上還是私底下，穿搭風格總是前衛、大膽，即使已是2個孩子的媽，身材依舊維持著纖細火辣，絲毫看不出任何「媽」的味道。而身為頂尖模特兒的她，近日也受邀出席知名品牌的時裝周活動。

在坎蒂絲史汪尼普公開的照片中，只見她穿著一件黑色的削肩細閃禮服，而上半身全透視的性感設計，使她性感雙峰及結實的腹肌曲線若隱若現十分性感，經過強光一照更使火辣身材一覽無遺，令網友們看了大噴鼻血。坎蒂絲史汪尼普還在事後調皮PO文，表示「爸爸說：妳好像忘了穿bra」，吸引超過9萬人按讚，紛紛留言「糖糖的身材太絕了」、「這樣穿真的好看又性感」、「快收起你的口水」、「她的身材簡直就是藝術品」、「女人看了都流口水系列」。

事實上，擁有精緻臉孔、177cm高䠷身材的蒂絲史汪尼普，出道時便以亮麗的外表在伸展台上迅速竄紅，她雖不像其他模特兒一樣有豐滿的上圍，但完美的身材比例，依然使她在2009年時成為知名內衣品牌「維多利亞的秘密」天使成員之一，還被網友封為「時尚腰精」，IG吸引1700萬人追蹤。