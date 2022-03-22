防疫緊縮 陳時中：即日起宴席禁逐桌敬酒、敬茶 14:162022/03/22 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心宣布即日起宴席都不得逐桌敬酒及敬茶。(資料照/姚志平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義婚宴群聚擴大 陳時中：即起宴席禁逐桌敬酒、敬茶 訂閱影音： 中時新聞網 中央流行疫情指揮中心今公布國內新增89例新冠肺炎確定病例，分別為10例本土個案、79例境外移入。本土個案中，有6人和跨縣市餐廳群聚有關，指揮中心研判坐在28桌的個案可能是傳染源，且在宴席中逐桌敬酒，宣布即日起宴席都不得逐桌敬酒及敬茶。 和平醫院護理師確診 柯文哲證實：北市有不明傳染源 奧迪落實永續 加入台泥減碳社群 #逐桌敬酒 #餐廳 #本土個案 #群聚 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上海疫情升溫 增近900例創新高 12:232022/03/22 財經 傅崐萁勸「腰桿挺直」要武器 蘇：不是菜市場點菜 13:292022/03/22 政治 台灣金針菇驗出「致命細菌」美國FDA緊急公告 13:512022/03/22 生活 民調：6成台灣人擔心有朝一日需單獨面對中共武力犯台 10:302022/03/22 政治 foodpanda疫後關鍵報告 日用品外送成長逾6成 雲端餐廳成長近8成 12:572022/03/22 生活 首屆台灣五金工具博覽會 10月台中登場 04:102022/03/22 產業特刊 嘉義婚宴＋4 與新北設計師群聚相關 04:102022/03/22 生活新聞 生吐司始祖乃賀美插旗台灣！ 德麥 2022營運加分 04:102022/03/22 證券．權證 響應綠色金融 中壽加碼台灣再生能源 04:102022/03/22 投資理財 直播》本土今增10確診 和平醫院染疫護理師 感染源找到了 13:502022/03/22 生活 星廚Paul Lee 助拳設計 晶華米其林分享餐快閃開賣 09:342022/03/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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