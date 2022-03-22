嘉義婚宴群聚擴大 陳時中：即起宴席禁逐桌敬酒、敬茶

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增89例新冠肺炎確定病例，分別為10例本土個案、79例境外移入。本土個案中，有6人和跨縣市餐廳群聚有關，指揮中心研判坐在28桌的個案可能是傳染源，且在宴席中逐桌敬酒，宣布即日起宴席都不得逐桌敬酒及敬茶。