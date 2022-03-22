2022智慧城市論壇台北場22日在南港展覽館登場，論壇前傳出1名外賓確診，同團8人遭隔離。外界質疑沒有落地採檢，外交泡泡是否容易有破口，台北市長柯文哲表示，大前天境外移入確診者120多例、前天118例，昨天90幾例，按照這種速度遲早會被攻破。
論壇前傳出1名外賓確診，外界擔心是否漏檢，柯文哲說，別擔心，反正我們都有第一線、第二線，我們都會處理。
至於沒有落地採檢，外交泡泡會否容易有破口，柯文哲說，大前天境外移入確診者120例、前天118壢、昨天90幾例，按照這種速度遲早會被攻破。
2022智慧城市論壇台北場22日在南港展覽館登場，論壇前傳出1名外賓確診，同團8人遭隔離。外界質疑沒有落地採檢，外交泡泡是否容易有破口，台北市長柯文哲表示，大前天境外移入確診者120多例、前天118例，昨天90幾例，按照這種速度遲早會被攻破。
論壇前傳出1名外賓確診，外界擔心是否漏檢，柯文哲說，別擔心，反正我們都有第一線、第二線，我們都會處理。
至於沒有落地採檢，外交泡泡會否容易有破口，柯文哲說，大前天境外移入確診者120例、前天118壢、昨天90幾例，按照這種速度遲早會被攻破。
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