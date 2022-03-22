這隻面壁的紅綠燈就設置在草屯玉屏路與大成街口，但是面壁紅綠燈距離路口與斑馬線至少15公尺，而該路口卻還有另外一支紅綠燈。（吳建輝攝）

不過當地民眾似乎見怪不怪，行經路口時也不太在意，可能是因為面壁紅綠燈被樹叢擋，隱身在樹叢內，因此沒有人發現。（吳建輝攝）

草屯國小教務主任王豐彬表示，面壁紅綠燈下以前確實有一個路口，是早年學校在玉屏路上設置的側門，921後因地勢隆起，形成落差超過４公尺的高低差，因此決議將其封閉，演變成有面壁紅綠燈的奇景。（吳建輝攝）

南投縣草屯鎮草屯國小靠近玉屏路的圍牆邊，有一支面向草屯國小的紅綠燈，奇怪的是紅綠燈位置路口兩端，一邊是學校圍牆，另一邊是公園的擋土牆，有民眾發現錯愕，表示紅綠燈設置這樣是要給誰看；校方則說10餘年前確實有路口，但早就封閉，但紅綠燈一直都在，縣府也回應，將派員會勘，討論紅綠燈去留問題。

這隻面壁的紅綠燈就設置在草屯玉屏路與大成街口，但是面壁紅綠燈距離路口與斑馬線至少15公尺，而該路口卻還有另外一支紅綠燈，不過當地民眾似乎見怪不怪，行經路口時也不太在意，可能是因為面壁紅綠燈被樹叢擋，隱身在樹叢內，因此沒有人發現。

草屯國小教務主任王豐彬表示，面壁紅綠燈下以前確實有一個路口，是早年學校在玉屏路上設置的側門，921後因地勢隆起，形成落差超過４公尺的高低差，陡坡增加學生進出校門的危險性，2006年時任校長考量學生上放學安全，因此決議將其封閉，演變成有面壁紅綠燈的奇景。

王豐彬說，因為當年他就在學校任職，所以對這件事情有印象，現場也看得到新、舊圍牆的痕跡，因為學校緊鄰地震帶，當年整個玉屏路被抬起，造成落差，因此取消路口變成圍牆，也加大學生的活動空間，當地民眾早已習慣，而紅綠燈存在與否，對於現階段用路人的安全，也沒有影響。

縣府工務處也回應，近日將派員前往會勘，討論紅綠燈去留問題，初步了解該紅綠燈並未影響交公，會盡速與相關單位到場了解，有裝置錯誤或不適宜的地方，將會進行拆除。