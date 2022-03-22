癲癇患者的表現方式不同，有些是抽搐型，有些是安靜型，需要專業評估。（臺大雲林分院提供）

民眾對癲癇的刻板印象是倒在地上四肢抽搐、口吐白沫，其實有為數不少癲癇患者是「安靜型」未被發現，看似失智、人格改變，臺大雲林分院2021年啟動癲癇列車，下鄉到社區篩檢。神經外科主任張楷杰表示，癲癇症的盛行率是1％，非傳統型的癲癇很多未被發現，他們可能被當成失智、中邪。

一名40歲的便利商店女店員沒有不良嗜好與慢性疾病，去年10月開始嗜睡，醒著時也精神混亂甚至不認識家人，被家人送到臺大雲林分院急診，入住神經科病房後，經常無意識拔除注射針，半夜在病房繞行，自述看到病房內很多人。

張楷杰表示，坊間會認為這種是中邪需要收驚，但經過核磁共振檢查確認她罹患邊緣性腦炎以及癲癇，經過4種抗癲癇藥治療，目前已恢復生活自理，藥物持續減量中。

張楷杰解釋，短期內造成心智功能下降的原因，癲癇也是很常發生在老人的原因之一，短暫發呆、失神，不像四肢抽搐、口吐白沫的傳統病徵，有些是短期內心智功能惡化、人格改變，發生在不同腦區的癲癇而產生不同失調症狀。

臺大雲林分院神經醫學中心2021年起在張楷杰推動下，啟動結合癲癇列車，在與該院合作的社區尋找未被發現的患者，1年來篩檢出17名長者曾發生抽搐，安排他們做腦波及癲癇相關檢查，該院也有癲癇特別門診。

張楷杰表示，癲癇發生的原因除有先天性，有一些是因腦部創傷、中風、腦瘤因素導致，他們可能有服用一些藥物不至於大發作，只產生暫時性混亂，「安靜型」的癲癇患者人數可能超過傳統症狀者。

張楷杰強調，癲癇患者不一定會抽筋，可能以智力或情緒問題表現，這些都來自相同的腦內病變，情緒問題甚至比癲癇對患者影響更大，他們常有焦慮和憂鬱的困擾，需要專業評估與治療。

神經內科名醫、副院長劉宏輝表示，服用癲癇藥物仍難以控制的患者，該院可實施癲癇手術，在與堅強的神經外科合作下，2021年完成癲癇患者腦頁切除術、立體定位腦波等醫學中心等級的高級治療。