混血「情歌王子」倪安東與女星管罄交往5年戀情穩定，兩人在今（22日）終結愛情長跑，悄悄現身戶政事務所登記結婚，倪安東與管罄身穿一身黑色情侶裝登記，管馨手上捧著一束花、倪安東則比出手指愛心，好友梁皓嵐則在IG曬出兩人登記結婚照，祝福倪安東與管罄正式升格當夫妻。

倪安東和管罄分別在IG曬出小倆口牽手照，並甜蜜發文：「2022/3/22，我們結婚了。」字裡行間滿是新婚的甜蜜。管罄今天開心曬出與倪安東登記結婚的甜蜜合照，她表示謝謝大家關心，被問及婚後的心情、近況？她僅表示：「之後有下一步近況會再跟大家分享喔！謝謝。」同時，管罄也轉發梁皓嵐IG限時動態並寫下：「我們也大安遇到愛了」。

倪安東與管罄今登記結婚。（圖／取材自梁皓嵐Instagram）

倪安東2017年在已婚狀態下，和管罄因合作舞台劇擦出愛火，正宮Vivi當時為此打離婚官司並爭取女兒撫養權，最後，倪安東和Vivi在2018年離婚，而Vivi另對倪安東與管罄以侵害配偶權為由求償200萬台幣，最後以35萬台幣和解。

倪安東因不倫戀不僅賠了婚姻，也讓自己和管罄形象大傷，演藝事業也大受影響，雖然經歷官司風波，倪安東和管罄感情仍低調穩定，兩人也不避諱公開合體，最後在今天甜蜜公布登記結婚的喜訊。