高通今(22)日宣布，豪擲1億美元(折合新台幣逾28億元)，成立Snapdragon元宇宙基金(Snapdragon Metaverse Fund)，盼透過該基金協助創業投資和開發商生態系的內容，讓元宇宙更加快速形成商業模式。Snapdragon元宇宙基金的申請將於今年6月正式開始。

高通為全球晶片一線龍頭大廠，其擁有的5G、AI和XR核心技術，對元宇宙都非常關鍵，高通本次砸下1億美金，盼藉此快速生態系發展，隨著元宇宙的生態系快速成熟，對於高通也將形成良性商業格局，未來將擴大元宇宙相關版圖發展。

高通本次成立Snapdragon元宇宙基金，藉由成立此基金投資高達1億美元，協助開發商和相關企業打造獨特、沉浸式的XR體驗，以及延伸的核心擴增實境(AR)和相關的人工智慧(AI)技術。這項基金計畫透過結合高通創投(Qualcomm Ventures)對領先XR企業的創業投資和高通技術公司的一項補助計畫部署資金，為包括如遊戲、健康和保健、媒體、娛樂、教育和企業等領域打造XR體驗的開發商生態系提供資金援助。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示，高通提供突破性的平台技術和體驗，讓消費者和企業皆能建立和參與元宇宙，並使實體與數位世界相互連接。高通是通往元宇宙的門票。隨著我們邁入此新一代空間運算，高通期待藉由Snapdragon元宇宙基金，協助所有規模的開發商和企業突破更多可能的界線。

高通手握關鍵5G、AI和XR等核心技術，這些技術對元宇宙都非常關鍵，Snapdragon元宇宙基金將透過創業投資和開發商生態系的內容計畫補助金，協助實現和促進涵蓋整個生態系的創新發展，此外，接受投資和補助的廠商，有機會接觸到最尖端的XR平台技術、硬體套件、全球投資者網路以及共同行銷和推廣的機會。