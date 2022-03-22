周一國際原油價格飆漲超過7%，具指標性的布蘭特期油漲破每桶115美元，全球正面臨俄烏戰爭帶來的不確定性以及潛在的供應短缺問題，油價也料將持續在驚濤駭浪中大起大落。

由於歐洲考慮是否跟進美國對俄羅斯石油祭出禁運令，以及沙烏地阿拉伯石油生產設施遭到襲擊，周一美國原油期貨價格飆漲7.42美元或7.09%，收在每桶112.12美元。布蘭特期油大漲7.69美元或7.12%，收在每桶115.62美元。兩期油合約雙雙創下3月8日來新高，一舉收復了上周跌逾4%的失土。

根據外媒報導，歐洲正在討論是否加入由美國主導、對俄羅斯石油實施的禁運措施。歐盟領導人在周一召開的會議上討論這個關鍵議題，本周各成員國也將與來訪的美國總統拜登舉行峰會，討論包括禁止俄國石油輸入等加重對俄制裁的舉措。

但現在問題在於要取代俄羅斯原油並不容易，俄羅斯是全球第二大產油國，而其他主要來源美國與石油輸出國組織（OPEC）對於立即提高產量的意願似乎都不高，市場能否填補禁運俄國石油的缺口將成為最受關注的焦點。

外媒報導，胡塞武裝組織襲擊沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）的生產設施，沙國外交部表示，該國拒絕承擔這場攻擊事件可能導致石油供應短缺的責任。

俄國入侵烏克蘭引發供應方面的疑慮，近幾周來原油市場陷入劇烈震盪。美國期油價格在3月初飆到每桶130.50美元，創下近14年新高，然後在3月中最低跌至每桶93.53美元，從3月中到現在又大漲了約20%。

對消費者而言，原油價格上漲，意味著昂貴的汽油價格將持續更久，目前美國加油站的汽油零售價格每加侖仍超過4美元。周一美國汽油期貨價格大漲5%。根據美國汽車協會（AAA）報告，周一全美普通汽油平均價格為每加侖4.25美元，惟與本月早些時候創下的每加侖4.33美元歷史高點相比仍跌8美分，反映前一陣子原油價格回落。

對經濟而言，原油價格大漲意味著通膨將進一步升高。除了消費者將承受更大的壓力之外，任何依賴石油的事業，從航空業、卡車運輸到化學和塑膠廠，都將面臨成本進一步上揚。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）周一在全美企業經濟協會（NABE）發表演說時表示，聯準會在升息方面必須「動作迅速」，為了避免物價急升變得根深蒂固，央行可能「更加激進」。他表示，美國的勞動力市場非常強勁，且通膨實在太高，顯然有必要迅速採取行動，讓貨幣政策立場回復到較為中性的水準。為了恢復價格穩定，必要時，也可能讓貨幣政策轉向較具限制性（restrictive）的水準，「特別是，如果我們認為在『一次或多次』會議上採取更加激進的行動、也就是將聯邦基金利率提高『超過』25個基點是合適的，我們就會這樣做」。

市場解讀該美國央行為了抑制高漲的通膨，可能在接下來的會議上將升息幅度從25基點（1碼）擴大到50基點，並讓利率進入「限制性區域」（restrictive territory）。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，原油價格已經因為供應吃緊和經濟解封帶動需求成長而上漲，如果每天少了俄羅斯出口的500萬桶原油，將給油價帶來更大的上漲壓力。

加拿大皇家銀行全球大宗商品策略部門主管Helima Croft表示，我對油價仍抱持正面看法，因為我不認為俄烏戰爭有任何立即解決的可能性，市場人士對於普丁表達談判的意願姑且信之，但我們認為應該注意的是他的行動，而非他說的話。

德國商業銀行分析師Carsten Fritsch表示，歐盟近三成原油來自俄羅斯，如果歐盟跟進對俄國原油實施禁運令，就必須尋找大量的替代來源，這將導致市場供應進一步緊缺。Blue Line Futures出具報告指出，歐盟考慮擴大對俄羅斯能源的制裁，再度點燃了看漲油價的氣氛。

英國資產管理公司Hargreaves Lansdown資深市場分析師Susannah Streeter表示，對俄烏停火談判取得進展的預期正在消退，這推動了油價上漲。

但也有分析師警告，油價不只會大漲，也可能突然崩跌，尤其當俄羅斯入侵烏克蘭引爆的戰爭出現解套跡象。Pickering Energy Partners投資長Daniel Pickering表示，兩周的油價變動就很大，油價在一個月內從每桶90美元漲到130美元，又在一周內從125美元跌到95美元，這將成為一種正常的波動，每周漲跌個10美元不算什麼，甚至漲跌個10%也不算什麼。他並表示，周一市場再度上演恐慌行情，現在的恐慌來自於對俄國原油可能採取的行動，這將使波動大幅加劇，如果我們真的開始封殺俄羅斯的石油，就要考慮油價可能重返130美元。