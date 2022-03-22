財運可遇而不可求，尤其當月底荷包見底時，更令人怨嘆財神為何不來眷顧。但其實有「3大星座」天生具有另人羨慕的富貴基因，跟錢特別有緣！想知道哪些星座如此幸運，就一起來看看吧！

雙子賺錢頭腦、人脈資源將慢慢發酵(圖/觸mii)

TOP3 雙子座

雙子座是聰慧又理性的星座，同時還具有善於管理錢財的特質，年輕時富貴基因並不明顯，但隨著年齡增長，尤其步入人生下半場後，他們的賺錢頭腦、人脈資源將慢慢發酵，開始逐步吸金，從此貴氣逼人。而且難得可貴的是，雙子座即便功成名就，成了人上人，依然能持續奮鬥，難怪財神爺會眷顧他們。

獅子享受別人欣賞的目光(圖/觸mii)

TOP2 獅子座

獅子座在人群中再怎麼低調，也掩蓋不了他們愛擺架子的本質，不過不管走哪一行的獅子座，都很懂得用物質包裝自己，享受別人欣賞的目光。然而，不是每個獅子座都含著金湯匙出生，為了擁有物質，他們的賺錢慾望總是很大，加上事業心強，位子也就越爬越高，收入跟著增加，錢途自然光明。

天蠍對錢財也是格外敏感(圖/觸mii)

TOP1 天蠍座

天蠍座多半從小就有冷靜的頭腦，對錢財也是格外敏感，雖然不一定擁有大財，但他們的小財機緣卻不斷，像是：出門撿到錢、買彩券中獎、缺錢會有人雪中送炭等。因此，對於天蠍座來說，想要賺進更多錢的毅力、判斷商機的犀利眼光、和良好的社交手腕等，都是自身標準配備，只要一手好牌在身，錢緣自然會長久。

看完以上有富貴基因的星座的盤點，你是否有上榜呢？這些星座若是能把握住機會，相信一定會成功，賺大錢！