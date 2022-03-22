台灣民意基金會今天公布最新民調，和上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人減少4.2個百分點，不滿意的人增加2.8個百分點，被形容「瀑布般的落差」；前民進黨立委林濁水認為，蘇貞昌太得意忘形，蘇民調重創應該要檢討。

與會的前台南市長蘇煥智認為，蔡英文民調跟民進黨民調增加，但是蘇貞昌下滑這是不正常，應該是領導人負起責任；蘇貞昌民調下滑，是對停電負起最大責任。

與會的林濁水還指出，2020年蔡英文怎麼反敗為勝就是靠國家危機，10％「總統」突然鹹魚翻身，當時就是靠危機感。俄烏戰爭效應，危機感應該要比2019、2020年更高，尤其大家都覺得中共會攻台，美國不會協防台灣，蔡英文面對這麼大危機，民調只有拉抬1.5個百分點，這是扣分不是加分。

至於民調顯示，7成6同意台灣役男服役至少要一年才合理，林濁水說，顯示延長兵役是主流民意，但是蔡英文說不表達意見，「好奇怪喔」，烏克蘭總統會說這種話嗎？

蘇煥智認為，如果蔡英文馬上宣布役期延長，民調一定會再往上，但是蔡英文猶豫不決。全世界加上台灣人都認為台海有很大危機，對於役期延長的政策，領導人卻沒有決斷力。