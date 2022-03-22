新竹縣搭配青年節和兒童節，4月2日將在竹北水圳森林公園舉辦「竹縣舞青童樂會」，有小朋友最愛的香蕉人帶動跳、小丑氣球魔術秀及精彩絕倫的馬戲團展演，並有超過50攤的童樂派對市集及緊張刺激的舞青盃街舞大賽！

縣長楊文科22日與知名舞蹈老師A MAY及縣議員揭開「舞青歡樂禮物盒」，宣布活動即將開跑。擔任「舞青盃」評審的A MAY說，很高興新竹縣政府提供一個舞台，讓全台喜愛跳舞的青年都有機會來參賽，上台表演盡情展現自我！

楊文科表示，新竹縣是全台名列前茅的年輕縣市，幼年人口比率占16％，老年人口比率占13％，顯示縣民結構很年輕，教育局推出青年系列活動在兒童節前舉辦竹縣舞青童樂會，4月2日從早到晚有一連串精彩節目，不用出國就能看見國際級的馬戲團表演，歡迎全家動員一起來水圳公園同樂！

新聞處長莊淇銘指出，活動邀請金曲獎得主方銘健及聲樂家陳明虔組合，以及新埔在地音樂工作室現場演唱台灣歌謠之父鄧雨賢系列作品，包含四季謠、月夜愁、望春風、雨夜花等知名歌曲，呈現一場文化與歷史的邂逅，讓年輕朋友認識新竹縣的歷史。

教育局長楊郡慈說，該局辦理的第一屆「舞青盃」街舞大賽，26日在遠東百貨竹北店進行複賽，青少年組和成人組將各選出10隊，4月2日在舞青童樂會做決賽，爭奪首屆「舞青盃」王者寶座。

除了4月2日系列精彩活動內容外，即日起至3月30日晚上7時前，上新竹縣教育局臉書粉絲專頁，參與「終極密碼抽好禮」活動，就有機會獲得好康大禮，並推出「皮皮獅立體紙娃娃摺紙」，民眾可去ibon機台掃描QRcode自行印出，讓皮皮獅陪你童樂兒童節！