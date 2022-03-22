縣長徐耀昌鼓勵學生善用數位資源。（李京昇攝）

苗栗縣長徐耀昌22日與國立公共資訊圖書館長劉仲成等人，共同啟用「苗栗縣輕鬆加入一證通」計畫。（李京昇攝）

苗栗縣重視閱讀教育，今年縣府整合數位閱讀資源服務，與國立公共資訊圖書館建立「一證通整合平台」，只要用一張借書證即可享有2所國立圖書館與4縣市公共圖書館的數位資源。

苗栗縣長徐耀昌22日與國立公共資訊圖書館長劉仲成，共同啟用「苗栗縣輕鬆加入一證通」計畫，鼓勵學子與鄉親除了多利用圖書館、社區共讀站資源外，也能善用數位資源，在家即能遊歷各圖書館豐富的館藏圖書。

苗栗縣政府處辦理多元閱讀活動並採購大量圖書，充實圖書館館藏，更是創先將公共圖館借書證與中小學書香苗栗卡整合，讓學子與鄉親能以一卡通行於公共圖書館與中小學圖書館，方便借閱養成閱讀習慣。

在110年教育部評比中，全台晨讀10鐘最熱絡的縣市，苗栗排名第一；另在今年教育部與國家圖書館舉辦的「110年台灣閱讀風貌發布記者會」上，苗栗縣榮獲110年整體閱讀力表現績優城市，全國排名縣市人口「50萬以上組」第1名，蟬連3年，展現閱讀成效。

今年苗栗縣加入「一證通整合平台」，整合國立公共資訊圖書館、國立臺灣圖書館、苗栗縣公共圖書館、彰化縣公共圖書館、雲林縣公共圖書館及屏東縣公共圖書館等2所國立圖書館與4縣市公共圖書館數位資源，提供民眾方便借閱。

苗栗縣長徐耀昌、國立公共資訊圖書館長劉仲成、縣府教育處長葉芯慧等人，今天在苗栗市啟文國小社區共讀站啟動「苗栗縣輕鬆加入一證通」，徐耀昌、劉仲成現場示範線上申請方式，邀請民眾踴躍申請，一起遨遊雲端，徜徉廣闊書海。

徐耀昌表示，縣府為提升閱讀的便利性和多元性，廣設社區閱讀站並推動實體借書證的一卡通行外，更進一步落實數位閱讀，與國立公共資訊圖書館建立讀者相互認證的「一證通整合平台」，簡化讀者申請借閱證流程與時間，減少往返的舟車勞頓，只要持有苗栗縣公共圖書館借書證或是中小學（含縣立高中）書香苗栗卡，即可透過平台申請加入，除了飽覽國立公共資訊圖書館36萬餘冊電子書、電子雜誌、電子報紙、影音欣賞、兒童繪本、語言學習等100多種電子資料庫服務以外，還可用於國立台灣圖書館、苗栗縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣等4個縣市公共圖書館的各項數位資源。

國立公共資訊圖書館長劉仲成說，苗栗縣推動閱讀不遺餘力，每次召開閱讀力諮詢會議，苗栗縣政府集合各鄉鎮圖書館館長到場聆聽所有諮詢委員專家意見，並帶回研議實踐，讓閱讀活動相當有特色，館館有亮點，推動閱讀有成。

而國立公共資訊圖書館推動的一證通用政策，希望讓苗栗的小朋友能夠享有國資圖強大的數位資源，從小培養孩子們閱讀的習慣，透過閱讀開啟孩子不同的想像力、寫作力、溝通力以及批判思考能力，對孩子將來就業等都有深遠的影響。

他說，「今日閱讀人，明日領導人」，將閱讀作為習慣，未來要面對多樣化的工作內容及斜槓人生，唯有透過閱讀增加知識才能讓自己不斷強大。

教育處提醒，若無借書證，可利用「苗栗縣立圖書館網站-網路辦證」的服務(https：／／webpac.miaoli.gov.tw），不用親自到圖書館，就可線上完成申請。相關訊息請見苗栗縣政府網站(https：／／www.miaoli.gov.tw)、苗栗縣立圖書館網頁(https：／／lib.miaoli.gov.tw)及苗栗縣立圖書館臉書粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／mllib)。如有相關問題請電洽037-350884賴小姐。