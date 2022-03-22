21日，中國東方航空一架737-800型號客機，不幸傳出墜機意外。波音現在要擔心的，是該如何能挽回這個全球民航機最大市場的信心。因為，波音先前所生產的另個737 MAX機型，也造成過兩起空難，故在中國大陸還是停飛狀態。外界推估，波音想讓已下單至少140架737 MAX的中國大陸，重新放飛737 MAX可能性，目前看起來是微乎其微。

根據了解，21日東航這架發生事故的737-800機型，並沒有安裝3年多前有瑕疵的737 MAX零組件。不過，這對大陸乘客，以及素以嚴格要求空安的中國政府並沒有說服力。

東航表示，墜機原因正在調查。此類事故通常涉及多種層面與因素，飛安專家指出，現在就要知道失事原因的話還為時過早，因為有價值線索實在太少。

3年多前，在波音737 MAX陸續傳出兩起不同墜機消息後，中國大陸是當時全球第1個，勒令停飛737 MAX國家。同時，也是現在唯一一個，還不讓737 MAX重返天際的主要航空市場。

在21日東航墜機意外發生之前的上周，波音為東航子公司上海航空，所打造的一架737 MAX才從美國西雅圖起飛，準備飛往波音位在舟山的組裝機棚。業內人士認為，此舉代表737 MAX應該很快就能在中國大陸復飛。

不過，根據航班追蹤網站FlightRadar24數據，這架737 MAX於15日降落在關島之後，一直到21日都沒有再移動過。波音拒絕置評，但明眼人都知道東航21日事故就是主因。

調研單位CFRA Research對現在東航飛機失事，中國大陸不放行波音737 MAX復飛一事，則一點也不會感到奇怪。因為，當地的航空監管機構是以對飛安標準嚴苛著稱的。

在2020年新冠病毒爆發後需求遽減，中國大陸已不再需要新的737 MAX飛機。不過業內透露，波音已造好至少140架737 MAX，就等中國大陸點頭，馬上就可以執行飛航任務。

航空顧問公司IBA統計，東航那架墜毀的波音737-800是較早機型，但飛安紀錄良好。旅遊數據業者Cirium也指出，全球有至少4,200架波音737-800在各地飛，中國大陸有近1200架，占有率直逼3成。因此，中國大陸也是波音737-800全球最大客戶。

大陸官媒報導，東航旗下89架737-800已停飛。IBA顧問業者指出，東航是中國大陸第6大有737-800機隊的航空公司。不過，當地其它航空業者並沒有禁飛737-800，同時，東航也沒有對較小一點的類似機型737-700下禁飛令。

知名券商Jefferies認為，中國大陸不太可能將境內1000多架737-800全部禁飛，除非很明確地就是機械故障導致失事。就營運角度來看，一下子737-800全都不能飛的話，會對中國大陸這個排名全球第2大的國內航空市場，造成多大的損失。

美國投資銀行Cowen指出，737- MAX前幾年才發生過空難，現在737-800又墜機，中國大陸民眾可能在事故調查結果出爐之前，恐怕都不敢再坐737-800系列機型。所以，釐清真正墜機原因至關重要，不過，這些商業飛機失事主因，往往是維修不佳、機師出錯或遭人為破壞等，很少是製造或設計出狀況。

為了儘快釐清墜機原因，據悉，波音也立馬取消本周原定於邁阿密舉行的資深高階主管會議，並表示將全力配合調查，與客戶以及監管機構保持良好溝通管道。