籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）前陣子在播客節目The ETCs提到，麥可喬丹（Michael Jordan）能夠成為籃球之神，其中的重要原因是當時沒有網路媒體。對於1980、1990年代的青少年而言，喬丹始終保有一種神秘感。「你沒辦法滑一滑手機就看到他在推特發表想法，或是在IG看他每天的生活照。」

杜蘭特非常推崇喬丹，稱呼他為最偉大的球員，特別是喬丹能夠在網路傳媒不發達的年代保持與球迷的距離，這是現代球星無法做到的。「我們現在很容易被接觸，被球迷視為理所當然，MJ則有辦法讓自己遠離大眾，我認為這幫助他成為了神一般的存在。」杜蘭特自己就相當在意網路輿論，還有被抓到使用分身帳號的糗事。

福斯體育球評沙普（Shannon Sharpe）說：「這年代每個人都是球評，都可以自由發表對球賽的意見。詹姆斯（LeBron James）最後關頭把球傳出去，大家質疑他；如果換成喬丹最後關頭失誤，他也一樣會被質疑。當年沒有NBA 串流平台，我們只能看電視有轉播的那些比賽。喬丹自己說過，他恐怕無法存活在這個沒有隱私的年代，因為單純的事情也可能被曲解。」

當年痛恨喬丹的球迷也不少，畢竟他在公牛王朝時期打敗各路英雄，粉碎許多球星挑戰總冠軍的夢想，但網路不發達而讓這些聲音不易被聽見。沙普說：「現在你去網路搜尋只會看到那些精彩鏡頭，好奇喬丹怎麼能夠這麼強。不只是喬丹，我認為所有領域的運動員都是一樣，如果他們生活在現代，獲得的評價將會完全不同。」